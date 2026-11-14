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Kastamonu'da Koreliler Derneği, Kore kültürünü defile ve Korece dersleriyle tanıtıyor

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Kastamonu'da 2025 Haziran'da kurulan Koreliler Derneği temsilciliği, Kore kültürünü tanıtan etkinlikler düzenliyor. Dernekte Kore yemekleri tanıtılıyor, Korece dersleri veriliyor; Karadeniz'deki 18 ili kapsayan Kore Gazileri Anma Topluluğu ve gazilerin fotoğrafları yer alıyor.

Kastamonu'da bulunan Koreliler Derneğince yapılan faaliyetlerle Kore kültürünün tanıtımına ve Türkiye ile Güney Kore arasındaki bağların güçlendirilmesine katkı sağlanmaya çalışılıyor.

Türkiye'ye 2005 yılında gelen Sang-Won Kim, İstanbul'da turizm alanında faaliyet gösteren bir firmada çalışmaya başladı.

İş yerindeki arkadaşlarının tavsiyesiyle 2014'te Kastamonu'ya yerleşen Kim, 2025 Haziran'da, kentte yaşayan Güney Koreli Sooyoung Jang ile merkezi İstanbul'da bulunan Koreliler Derneğinin Kastamonu Temsilciliğini kurdu.

Geleneksel Kore giysilerini tanıtan defile gibi çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği dernek binasında Kore Gazileri Köşesi de yer alıyor.

Yürütülen faaliyetlerle iki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesi de hedefleniyor.

Koreliler Derneği Kastamonu Temsilcisi Kim, AA muhabirine, Türkiye'ye ilk geldiğinde İstanbul'da turizm acentesinde çalıştığını söyledi.

Daha sonra ailesiyle Kastamonu'ya taşındığını belirten Kim, Karadeniz Bölgesi'nde Koreli turistlere yardım edecek biri olmadığı için arkadaşlarının Kastamonu'ya gelmesini tavsiye ettiğini anlattı.

Özellikle Kovid-19 salgını sürecinden sonra Kore kültürüyle ilgili çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu hissettiğini dile getiren Kim, "Kastamonu'da yaşayan Koreli bir arkadaşımla ve eşlerimizle burayı kurmaya karar verdik. Türk arkadaşlarımıza Kore kültürü hakkında daha fazla bilgi vermek, iki ülke arasındaki ilişkiyi devam ettirmede köprü olalım diye derneğimizi kurduk." dedi.

Üç katlı bir binada hizmet verdiklerini anlatan Kim, "Koreliler Derneği Kastamonu Temsilciliği ve Türkiye Kore Gazileri Anma Topluluğu olarak binamızda iki yapıyı barındırıyoruz. Türkiye Kore Gazileri Anma Topluluğu, Karadeniz'deki 18 ili kapsıyor. Kore gazilerinin aileleriyle ilgilenmeden biz sorumluyuz. Onun dışında iki ülke arasında ilişkiyi geliştirip sağlamlaştırmak için köprü olmak üzere kurduk derneğimizi. İki ülke arasındaki kültürel paylaşım, tanıtım amacıyla Kore Kültür Merkezi olarak hizmet veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Derneğin duvarlarında Kore gazilerinin fotoğrafları bulunuyor

Binayı çok yönlü olarak kullandıklarına işaret eden Kim, şöyle devam etti:

"Burada bazen etkinlikler yapıyoruz. Giriş katımızı mutfak olarak kullanıyoruz. Bazen öğrenciler, kadınlar ve büyüklerimiz geliyor. Onlara Kore yemeklerini tanıtıyoruz. Üst kısımda küçük bir sınıf var. Orada belirli zamanlarda Korece dersleri veriyoruz. Üst katlarda duvarın bir tarafına Karadeniz Bölgesi'ndeki Kore gazilerinin fotoğraflarını, diğer tarafına ise Kastamonu'da rahmetli olan Kore gazilerinin fotoğraflarını asarak, 'Onları asla unutmayacağız' mesajını veriyoruz. Vefa borcumuz olduğunu göstermek için orada duruyorlar."

Türkiye'nin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Kim, şunları kaydetti:

"1950-1953 yılları arasında büyük bir savaş yaşadık. Beklemediğimiz büyük sıkıntılara uğradık. Dünyanın en fakir ülkelerinden biri Güney Kore idi. O sıkıntıyı çektiğimiz zaman ülkemizi korumak için yardım eden Türk askerleriydi. Bunu kuşaktan kuşağa nasıl aktarırız, iki ülke arasındaki harika ilişkileri nasıl devam ettirebiliriz diye düşünüyoruz. Kore gazileri ve ailelerine teşekkür etmek için Karadeniz'de bulunan gazilerle irtibata geçiyoruz. Zaman zaman ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri burayı ziyarete geliyor. İki ülke arasındaki ilişkilerin ne kadar derin ve anlamlı olduğunu anlatıyoruz. Kore gazilerinin ülkemizde neler yaptığını, yaptıklarının bizim için ne anlama geldiğini anlatıyoruz. Yapılanın unutulmaması için fedakarlıklarını anlatıyoruz."

Kaynak: AA
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