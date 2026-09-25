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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Seul Büyükelçiliği'ne atanan Yıldız'ı kabul etti

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Seul Büyükelçiliği'ne atanan Yıldız'ı kabul etti
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin Seul Büyükelçisi olarak atanan Fatih Yıldız'ı kabul etti. Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, Güler'in Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atanan Yıldız'ı kabul ettiği belirtildi.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin Seul Büyükelçisi olarak atanan Fatih Yıldız'ı kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kore Cumhuriyeti Büyükelçimiz olarak atanan Fatih Yıldız'ı kabul etti" denildi.

Kaynak: ANKA
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