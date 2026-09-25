Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Seul Büyükelçiliği'ne atanan Yıldız'ı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Seul Büyükelçiliği'ne atanan Yıldız'ı kabul ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin Seul Büyükelçisi olarak atanan Fatih Yıldız'ı kabul etti. Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, Güler'in Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atanan Yıldız'ı kabul ettiği belirtildi.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin Seul Büyükelçisi olarak atanan Fatih Yıldız'ı kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kore Cumhuriyeti Büyükelçimiz olarak atanan Fatih Yıldız'ı kabul etti" denildi.
Kaynak: ANKA