Kim Jong öldü mü, yaşıyor mu, Kim Jong-un komada mı, Kuzey Kore lideri hasta mı, beyin kanaması mı geçirdi?

Kuzey Kore lideri beyin kanaması mı geçirdi sorusunun yanıtı şimdilik belirsizliğini koruyor. Kuzey Kore devlet medyası, Kim Jong-un'un 11 Ekim'de ailesiyle birlikte Pyongyang'da bir müzeyi ziyaret ettiği görüntüleri yayımladı. Güney Kore istihbaratı da kısa süre önce Kim'in sağlık durumunda belirgin bir anormallik tespit edilmediğini açıklamıştı. Söylentiler, Kuzey Kore'de olası bir liderlik değişimi tartışmalarını da yeniden alevlendirdi. Kim Jong-un'un yerine kim geçebilir? Tüm detaylar haberimizde…

KİM JONG-UN KOMADA MI?

Kim Jong-un'un komada olduğuna dair iddialar doğrulanmış değil. İnternette yayılan ve İngiliz basınında da yer bulan söylentilerde Kuzey Kore liderinin komaya girdiği öne sürüldü. Ancak bu iddiayı destekleyen herhangi bir hastane kaydı, resmi açıklama ya da bağımsız kanıt ortaya konulmadı. Kuzey Kore ve Çin makamları da konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

KİM JONG-UN BEYİN KANAMASI MI GEÇİRDİ?

Ortaya atılan iddialara göre Kim Jong-un ağır bir beyin kanaması geçirdi ve Kuzey Kore'deki sağlık imkânlarının yetersiz kalacağı düşüncesiyle Çin'e sevk edildi. Söylentilerde, Kuzey Kore liderinin Pekin'deki Peking Union Medical College Hospital'da tedavi altına alındığı ileri sürüldü. Ancak bu bilgilerin hiçbiri bağımsız kaynaklarca teyit edilmedi.

KİM JONG-UN HASTA MI?

Kim Jong-un'un sağlık durumuna ilişkin resmi bir bilgi bulunmuyor. Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), 30 Eylül 2026'da parlamentoya sunduğu değerlendirmede Kim'in ağırlığının yaklaşık 140 kilogram olduğunu, ancak sağlık durumunda belirgin bir anormallik tespit edilmediğini bildirdi. Bu değerlendirme, beyin kanaması ve koma iddialarını doğrulayan resmi bir bulgu bulunmadığını gösteriyor. Kuzey Kore liderinin aşırı kilosu ve yaşam tarzı ise uzun süredir sağlık riskleri açısından gündeme geliyor.

KİM JONG-UN EN SON NE ZAMAN GÖRÜLDÜ?

Kuzey Kore devlet medyası, Kim Jong-un'un 11 Ekim'de eşi Ri Sol-ju ve kızı Kim Ju-ae ile birlikte Pyongyang'daki Ulusal Savunma Devrimi Müzesi'ni ziyaret ettiği görüntüleri 13 Ekim'de yayımladı. Ziyarette kıtalararası balistik füzeler ve diğer askeri sistemler sergilendi. Kuzey Kore liderinin kamuoyu önündeki faaliyetlerinin sınırlı olması, geçmişte olduğu gibi bu kez de söylentilerin yayılmasına zemin hazırladı. Ancak uzmanlar, Kim'in bir süre kamuoyu önüne çıkmamasının tek başına ciddi bir sağlık sorunu yaşadığı anlamına gelmediğini vurguluyor.

2020'DE DE ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

Kim Jong-un'un sağlık durumuna ilişkin benzer söylentiler daha önce de gündeme gelmişti. 2020 yılında bir süre kamuoyu önüne çıkmayan Kuzey Kore liderinin öldüğü ya da komaya girdiği yönünde haberler yayılmış, bazı eski diplomatik yetkililer de yönetimin kız kardeşi Kim Yo-jong'a geçebileceğini öne sürmüştü. Ancak Kim Jong-un daha sonra yeniden kamuoyu önüne çıktı ve bu iddialar doğrulanmadı.

KİM JONG-UN'UN YERİNE KİM GEÇEBİLİR?

Sağlık söylentileri, Kuzey Kore'de olası bir liderlik değişimini de yeniden tartışmaya açtı. Olası halefler arasında en çok adı geçen isim, Kim'in kız kardeşi Kim Yo-jong. İşçi Partisi yönetiminde görev alan ve özellikle Güney Kore'ye yönelik sert açıklamalarıyla tanınan Kim Yo-jong, ülkenin siyasi yapısında önemli bir konuma sahip. Kim Jong-un'un 13 yaşındaki kızı Kim Ju-ae de olası halefler arasında gösteriliyor. Kasım 2022'de bir füze denemesi sırasında ilk kez kamuoyuna tanıtılan Ju-ae, o tarihten bu yana askeri törenlerde ve silah tesislerine yapılan ziyaretlerde babasının yanında yer alıyor. Ancak ne Kim Yo-jong ne de Kim Ju-ae için resmi bir halefiyet kararı ya da açıklaması bulunuyor.

KUZEY KORE'DEN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Kuzey Kore yönetimi, Kim Jong-un'un sağlık durumuna ilişkin iddialara yanıt vermedi. Ülkenin kapalı yapısı ve devlet medyasının liderin sağlığına dair bilgi paylaşmaması, bu tür söylentilerin doğrulanmasını zorlaştırıyor. Bu nedenle iddialara ilişkin kesin bilgi, Kuzey Kore'den gelecek resmi bir açıklama ya da Kim Jong-un'un yeniden kamuoyu önüne çıkmasıyla netlik kazanacak.