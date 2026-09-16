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Milli Sporcu Sevim Nur Türkmen’in hedefi Kore’de dünya şampiyonu olmak

Milli Sporcu Sevim Nur Türkmen’in hedefi Kore’de dünya şampiyonu olmak
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Kayserili Milli Sporcu Sevim Nur Türkmen, Kasım 2026’da Kore’de düzenlenecek Taekwondo Paralimpik Dünya Şampiyonasında Türkiye’yi temsil etmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Kayserili Milli Sporcu Sevim Nur Türkmen, Kasım 2026'da Kore'de düzenlenecek Taekwondo Paralimpik Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Şubat 2026'da Ankara'da düzenlenen Paralimpik Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda 52 kilogram kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Sevim Nur Türkmen, elde ettiği başarıyla milli takım yolunda önemli bir adım attı. 17 Eylül'de Ankara'da başlayacak Dünya Şampiyonası Milli Takım Kampı'na davet edilen milli sporcu, Milli Takım Antrenörleri Yunus Emre Sayan ve Arzu Sayan yönetiminde çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Dünya Şampiyonası öncesinde Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret eden Sevim Nur Türkmen, kamp süreci, hazırlıkları ve şampiyonadaki hedefleri hakkında bilgi verdi. İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da milli sporcu Sevim Nur Türkmen ve antrenörlerine Kore'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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