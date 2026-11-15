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94 yaşındaki Kore gazisi Pirağa Uzun, Trabzon'da askeri törenle defnedildi

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94 yaşındaki Kore gazisi Pirağa Uzun, Trabzon'da askeri törenin ardından toprağa verildi. Ortahisar Çukurçayır'daki Baklacı Camisi'nde düzenlenen askeri törene Vali, garnizon komutanı ve belediye başkanı katıldı; Uzun, Çukurçayır Mezarlığı'nda defnedildi.

Türkiye'nin en yaşlı Kore gazilerinden Pirağa Uzun'un cenazesi, memleketi Trabzon'da toprağa verildi.

Uzun için Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi'ndeki Baklacı Camisi'nde düzenlenen askeri törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Tahir Şahin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Burak Yılmaz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Vali Şahin ve Başkan Genç, Uzun'un yakınlarına taziyelerini iletti.

Cenaze namazının ardından 94 yaşındaki Uzun'un cenazesi, Çukurçayır Mezarlığı'nda defnedildi.

Başkan Genç, yakın diyalogda olduğu Uzun'u bir süre önce evinde ziyaret ettiğini belirterek, vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Kaynak: AA
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