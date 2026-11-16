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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Jo Yong Won ile bir araya geldi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, başkent Moskova'da bulunan Jo'yu kabul etti.

Görüşmeye Rus tarafından Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Aleksandr Kozlov, parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Vladimir Yakuşev ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Kuzey Kore tarafından ise Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Jong Gyu katıldı.

Putin, görüşme başında yaptığı konuşmada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ilişkilerin iki ülke arasındaki işbirliğinin gelişimini sağladığını dile getirdi.

Daha önce Kuzey Kore ile kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzaladıklarını anımsatan Putin, Kuzey Koreli askerlerin Rus toprağı Kursk bölgesinin Ukraynalı askerlerden arındırılması sürecinde yer aldığına işaret etti.

Putin, "Bunun yanı sıra Koreli mayın imha ekipleri ve inşaat birlikleri, Kursk bölgesindeki altyapı tesislerinin yeniden inşasına ve bölgenin yeniden barışçıl yaşama dönmesine önemli katkı sağladı. Bunu son derece takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Jo da Rusya ile ilişkilerin tüm yönlerde geliştiğini belirtti.

Kaynak: AA