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Minhwa ve Türk minyatürü CSO Ada Ankara'da sanatseverlerle buluştu

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Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği işbirliğiyle düzenlenen Minhwa ve Minyatür Sergisi, CSO Ada Ankara'da açıldı. Sergide Koreli ve Türk sanatçıların yaklaşık 40 tablosu ile Hanji lambaları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği işbirliğiyle düzenlenen "Renklerin Buluşması ve İki Kültürün Diyaloğu, Minhwa ve Minyatür Sergisi", CSO Ada Ankara'da sanatseverlerle buluştu.

Küratörlüğünü Aehee Kang ve Meral Öztürk'ün üstlendiği sergide, Kore'nin geleneksel halk sanatı Minhwa ile Türk minyatür sanatının farklı dönem ve yorumlarını yansıtan eserler bir araya getirildi.

Koreli ve Türk sanatçıların eserlerinin yer aldığı sergide, yaklaşık 40 tablo ile Kore'nin geleneksel kağıdı Hanji'den yapılan aydınlatma lambaları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışında, büyük bir kumaş üzerine canlı resim performansı ve iki ülkenin kültürel birlikteliğini konu alan "Uyum" adlı dans performansı sergilendi.

Üç metre uzunluğundaki geleneksel Kore kağıdı üzerine yapılan kaligrafi çalışması eşliğinde gerçekleştirilen performansın sonunda iki ülkenin ortak geleceğine ve umuda ilişkin mesajı simgeleyen renkli kağıt uçaklar, izleyiciler tarafından performans alanına doğru uçuruldu.

"Farklı kültürleri birleştirerek uyum içinde ilerlemeyi anlatıyoruz"

Serginin küratörlerinden Aehee Kang, AA muhabirine, sergiyi Meral Öztürk ile hazırladıklarını belirterek, Kore'nin geleneksel halk sanatı Minhwa ile Türk minyatür sanatını aynı çatı altında buluşturduklarını söyledi.

İki sanatın teknikleri ve kullanılan malzemeleri bakımından birbirinden farklı olduğunu ancak ortak noktalarının da bulunduğunu ifade eden Kang, sergide Koreli Minhwa sanatçıları ile Türk minyatür sanatçılarının eserlerinin yanı sıra Kore Kültür Merkezi'nde verilen eğitimlerle yetişen Türk sanatçıların çalışmalarının da yer aldığını anlattı.

Açılışta gerçekleştirilen performansa da değinen Kang, çalışmanın temasının "uyum" olduğunu belirterek, "Uyum, farklı kültürleri birleştirerek birlikte ilerlemeyi anlatıyor." ifadesini kullandı.

Kang, performansta Kore'nin geleneksel "Bojagi" sanatından da esinlenildiğini, farklı parçaların bir araya getirilmesiyle oluşturulan tasarımın Türkiye'deki "yama" anlayışını çağrıştırdığını kaydetti.

"Sanatın birleştirici yönüyle kültürel miraslarımızı buluşturduk"

Serginin diğer küratörü Meral Öztürk de Kore Kültür Merkezi işbirliğiyle hayata geçirdikleri projede özel bir seçki oluşturduklarını söyledi.

Seçkide, geleneksel minyatür sanatının eğitimini alan genç sanatçılar ile akademilerde bu alanda eğitim veren usta isimlerin eserlerine yer verdiklerini anlatan Öztürk, 36 Türk ve 36 Koreli sanatçının çalışmalarının bir araya getirildiğini ifade etti.

Eserlerin Kore'nin geleneksel halk resim sanatı Minhwa'da kullanılan kağıt, boya ve çizim tekniklerinden yararlanılarak hazırlandığını belirten Öztürk, Kore Kültür Merkezi'nde verilen kaligrafi derslerinde edinilen bilgi ve becerilerin de Türk ve Kore kültürlerine özgü "geleneksel başlıklar" üzerinden eserlere yansıtıldığını aktardı.

Öztürk, serginin iki ülkenin kültürel mirasını bir araya getirdiğini vurgulayarak, "Gerçekten bir uyum içerisinde, dostluk içerisinde, sanatın o birleştirici yönüyle, hele ki kültürel miraslarımızla birleşince çok kıymetli bir sergi ortaya çıktı. Kültür Yolu Festivali kapsamında bütün izleyicilerimizi buluşmaya bekliyoruz." diye konuştu.

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Boo Sukjong da sergiye katıldı.

Kaynak: AA
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