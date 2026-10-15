Kuzey Kore Füze İdaresi denizaltından iki tür stratejik seyir füzesini test etti

Kuzey Kore Füze İdaresi denizaltından iki tür stratejik seyir füzesini test ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kuzey Kore Füze İdaresi çarşamba günü denizaltından fırlatılan iki tür stratejik seyir füzesini test etti. Kore Merkezi Haber Ajansı'na göre denemeler su altı savaş sistemlerinin hazırlık durumunu incelemeyi ve caydırıcılık sistemlerinin güvenilirliğini ortaya koymayı amaçladı.
PYONGYANG, 15 Ekim (Xinhua) -- Kuzey Kore Füze İdaresi çarşamba günü ülkenin doğu kıyılarındaki sularda denizaltından fırlatılan iki tür stratejik seyir füzesinin test atışlarını gerçekleştirdi.
Kore Merkezi Haber Ajansı'nın perşembe günü bildirdiğine göre denemeler, su altı savaş sistemlerinin mevcut hazırlık durumunu incelemeyi, donanmanın stratejik görevlerini yerine getirme kabiliyetini geliştirmeyi ve ülkenin savaş caydırıcılık sistemlerinin yüksek güvenilirliğini ve kapasitesini ortaya koymayı amaçladı.
Kaynak: Xinhua