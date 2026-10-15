Kuzey Kore Füze İdaresi denizaltından iki tür stratejik seyir füzesini test etti

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PYONGYANG, 15 Ekim (Xinhua) -- Kuzey Kore Füze İdaresi çarşamba günü ülkenin doğu kıyılarındaki sularda denizaltından fırlatılan iki tür stratejik seyir füzesinin test atışlarını gerçekleştirdi.

Kore Merkezi Haber Ajansı'nın perşembe günü bildirdiğine göre denemeler, su altı savaş sistemlerinin mevcut hazırlık durumunu incelemeyi, donanmanın stratejik görevlerini yerine getirme kabiliyetini geliştirmeyi ve ülkenin savaş caydırıcılık sistemlerinin yüksek güvenilirliğini ve kapasitesini ortaya koymayı amaçladı.

Kaynak: Xinhua