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Tokat Zile'de Kore Gazisi Ali Şahin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

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Tokat Zile'de Kore Gazisi Ali Şahin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
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Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan, Alzheimer hastalığı ilerleyen 1930 doğumlu Kore Gazisi Ali Şahin, tedavi gördüğü Zile Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Türk bayrağına sarılı naaşı, ilçe merkezindeki törenin ardından Zile Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan Kore Gazisi Ali Şahin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alzheimer hastalığı ilerleyen 1930 doğumlu Kore Gazisi Ali Şahin, Zile Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Şahin'in Türk bayrağına sarılı naaşı, ilçe merkezinde düzenlenen cenaze törenine getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Şahin'in naaşı, Zile Asri Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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