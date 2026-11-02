İzzet Keribar'ın 1956-1957 Kore fotoğrafları Seul'de sergilenecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Güney Kore'nin başkenti Seul'de "Bir Dostluğun Doğuşu: Bir Türk Fotoğrafçının Objektifinden 70 Yıl Önceki Kore" sergisi düzenlenecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, yarın Kore Savaş Müzesi'nde açılacak sergi, usta fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'ın 1956 ve 1957 yıllarında Güney Kore'de kayda aldığı fotoğraflardan oluşuyor.

Yaklaşık 70 yıl öncesinin savaş sonrası toparlanma dönemindeki Güney Kore'sine ışık tutan fotoğrafların yer alacağı sergi, Keribar'ın kişisel tanıklığını ve dönemin görsel hafızasını bugünle buluşturmayı amaçlıyor.

Keribar'ın asker ve tercüman olarak bulunduğu Güney Kore'de kayda aldığı fotoğraflar, savaş sonrası gündelik hayatı, ülkenin toparlanma sürecini ve bu süreçte Güney Kore halkını yalnız bırakmayan Türk askerlerinin varlığını yansıtacak.

Etkinlik kapsamında, sanatçının Güney Kore'ye ilişkin fotoğraf çalışmalarını bir araya getiren aynı adlı fotoğraf kitabının da tanıtımı yapılacak.

Türkiye ile Güney Kore arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını kültür ve sanat aracılığıyla güçlendirme amaçlayan sergi, 12 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA