Gaziantep İslahiye'de Kore gazisi İbo Cücük 94 yaşında hayatını kaybetti

Gaziantep İslahiye'de Kore gazisi İbo Cücük 94 yaşında hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Kore gazisi İbo Cücük, 94 yaşında hayatını kaybetti. Cücük, Yeniceli Mahallesi'nde kılınan cenaze namazı ve resmi törenin ardından Yeniceli Mezarlığı'nda defnedildi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Kore gazisi İbo Cücük, 94 yaşında hayatını kaybetti. Kore gazisi, resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Kore gazisi İbo Cücük, 94 yaşında hayatını kaybetti. Kore gazisi İbo Cücük, İslahiye ilçesi kırsal Yeniceli Mahallesi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı ve resmi törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Cücük'ün ailesi, yakınları, mahalle halkı, ilçe protokolü, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.
Cücük'ün cenazesi, törenin ardından Yeniceli Mezarlığı'nda defnedildi.