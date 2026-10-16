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94 yaşındaki Kore gazisi Osman Eker, Gaziantep İslahiye'de toprağa verildi

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94 yaşındaki Kore gazisi Osman Eker, Gaziantep İslahiye'de toprağa verildi
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Kore gazisi Osman Eker, 94 yaşında yaşamını yitirdi. Eker'in cenazesi, kırsal Ortaklı Mahallesi'nde Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazı ve resmi törenin ardından Ortak Mezarlığı'nda defnedildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Kore gazisi Osman Eker, 94 yaşında hayatını kaybetti. Kore gazisi Osman Eker, resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Kore gazisi Osman Eker, 94 yaşında hayatını kaybetti. Kore gazisi Osman Eker, İslahiye ilçesi kırsal Ortaklı Mahallesi'nde Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazı ve resmi törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Eker'in cenazesine ilçe protokolü, ailesi, yakınları, mahalle halkı ve vatandaşlar katıldı.

Eker'in cenazesi, törenin ardından Ortak Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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