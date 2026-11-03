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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası meselelere dair görüşlerimiz büyük ölçüde örtüşüyor. Kore Yarımadası'nda kalıcı barış ve istikrarın tesisini amaçlayan diyalog temelli yaklaşımı destekliyoruz."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası meselelere dair görüşlerimiz büyük ölçüde örtüşüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası meselelere dair görüşlerimiz büyük ölçüde örtüşüyor. Kore Yarımadası'nda kalıcı barış ve istikrarın tesisini amaçlayan diyalog temelli yaklaşımı destekliyoruz."

Kaynak: AA
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