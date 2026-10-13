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Kuzey Kore, taktik balistik füze denemesiyle 'temel unsur' gelişimini doğruladı

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Kuzey Kore, taktik balistik füze denemesiyle 'temel unsur' gelişimini doğruladı
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Kuzey Kore, pazartesi günü taktik balistik füze denemesi yaptı. Kore Merkezi Haber Ajansı, denemenin 'önemli bir temel unsurun' gelişimini doğruladığını ve bunun tüm taarruz silah sistemlerinin performansını artırmada önemli değişimin habercisi olduğunu açıkladı.

PYONGYANG, 13 Ekim (Xinhua) -- Kuzey Kore, pazartesi günü taktik balistik füze denemesi gerçekleştirdi.

Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın salı günkü haberinde, denemenin "önemli bir temel unsurun teknik açıdan geliştirilmesine yönelik araştırmaların başarısını" doğrulamak amacıyla düzenlendiği ve "silah sistemlerini üst düzey bir teknolojik altyapıya kavuşturmaya" yönelik rutin faaliyetlerin bir parçası olduğu belirtildi.

Haberde, söz konusu temel unsurun teknik gelişiminin, "tüm taarruz silah sistemlerinin performansını ve gelişmişlik düzeyini artırmada önemli bir değişimin habercisi olan" bir başarı olduğu ifade edildi.

Kaynak: Xinhua
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