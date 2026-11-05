Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kuzey Kore Füze İdaresi gelişmiş hava savunma füzesinin test atışını yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kuzey Kore Füze İdaresi gelişmiş hava savunma füzesinin test atışını yaptı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Kore Füze İdaresi çarşamba günü 'yeni tasarlanmış gelişmiş hava savunma füze sistemi'nin test atışını gerçekleştirdi. Kore Merkezi Haber Ajansı'na göre testte yeni malzemeler ve akıllı çoklu güdümlü modun özellikleri ile hedef belirleme ve izleme yetenekleri doğrulandı.

PYONGYANG, 5 Kasım (Xinhua) -- Kuzey Kore Füze İdaresi çarşamba günü "yeni tasarlanmış gelişmiş hava savunma füze sistemi" olarak adlandırılan füzenin test atışını gerçekleştirdi.

Kore Merkezi Haber Ajansı'nın perşembe günkü haberine göre, fırlatma testi sırasında füzede kullanılan yeni malzemeler ve akıllı çoklu güdümlü modun teknik özellikleri ve güvenilirliğinin yanı sıra hava savunma füze sisteminin ve tespit bilgilerini işleyen cihazın hedef belirleme ve izleme yetenekleri doğrulandı.

Haberde, çarşamba günü ülkenin doğu bölgesindeki uzun menzilli stratejik seyir füzesi birimine bağlı bir ateş gücü alt biriminin de ateş gücü saldırı tatbikatı gerçekleştirdiği belirtildi.

Alt birimin tatbikatı sırasında, sanal bir havalimanı hedefini vurmak üzere uzun menzilli stratejik bir seyir füzesinin fırlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: Xinhua
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya! Yatalak annesinin feryadı yürek dağladı

20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya! Annesi yürek dağladı
Emekli maaşlarında yeni müjde!! En büyük zam onlara verilecek

Emekliye ek zamda yeni müjde! En büyük artış onlara yapılacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülkeyi karıştıran maç! Tam 53 kırmızı kart çıktı

Ülkeyi karıştıran maç! Tam 53 kırmızı kart çıktı
Altın iki haftanın zirvesinde! Dev bankadan yatırımcının yüzünü güldürecek yeni tahmin

Altında son 2 haftanın rekoru! Dev bankadan yüzleri güldürecek tahmin
Gece yarısı sürprizi! Lapa lapa kar yağışı başladı

Gece yarısı sürprizi! Lapa lapa kar yağışı başladı
Beğeni yağıyor! Maçı anlatan TRT spikerinden Liverpool'un hocasına olay ifade

TRT spikerinden Liverpool'un hocasının bu gülüşüne olay ifade
MasterChef'te Ayşe ve Şadi kavga etti! Mehmet Şef ikisini de stüdyodan kovdu

MasterChef'te büyük kavga! Mehmet Şef kapıyı gösterdi
Veda mı ediyor? Kuyt'tan taraftarlarını duygulandıran açıklama

Tarihi zafer sonrası söyledikleri taraftarları üzdü
Portakal üreticisine kötü haber! Fiyatı 32 liradan 5 liraya düştü

Üreticiye kötü haber! Fiyatı 32 liradan 5 liraya düştü