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Hatay'da "İskenderun-Kore Dostluk Çeşmesi" açıldı

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Hatay'da 'İskenderun-Kore Dostluk Çeşmesi' açıldı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Güney Kore'nin verdiği desteğin simgelerinden olması için yaptırılan "İskenderun-Kore Dostluk Çeşmesi" açıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Güney Kore'nin verdiği desteğin simgelerinden olması için yaptırılan "İskenderun- Kore Dostluk Çeşmesi" açıldı.

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, sahildeki çeşmenin açılış töreninde, Türkiye ile Güney Kore arasındaki uzun yıllara dayanan dostluğu simgeleyecek eserin ilçeye kazandırılmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Dönmez, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının sarılmasına sunduğu katkıdan dolayı Güney Kore'ye teşekkür etti.

Konuşmanın ardından "İskenderun-Kore Dostluk Çeşmesi"nin açılış kurdelesi kesildi.

Kaynak: AA
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