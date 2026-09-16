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96 yaşındaki Kore Gazisi, hatıralarını gözyaşlarıyla anlattı

96 yaşındaki Kore Gazisi, hatıralarını gözyaşlarıyla anlattı
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Takvimler 17 Eylül 1950 tarihini gösterdiğinde Kore Savaşı’na katılacak olan Tuğgeneral Tahsin Yazıcı komutasındaki 5 bin 90 kişilik 1. Türk Tugayı, İskenderun Limanı’ndan uğurlanarak Uzak Doğu’ya doğru tarihi yolculuğuna başladı.

Takvimler 17 Eylül 1950 tarihini gösterdiğinde Kore Savaşı'na katılacak olan Tuğgeneral Tahsin Yazıcı komutasındaki 5 bin 90 kişilik 1. Türk Tugayı, İskenderun Limanı'ndan uğurlanarak Uzak Doğu'ya doğru tarihi yolculuğuna başladı.

O tarihe tanıklık eden Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Hasbek köyünde yaşayan 96 yaşındaki Kore gazisi Şevki Kanak, 1950'li yıllarda Uzak Doğu'da cephede yaşadığı hatıralarını gözyaşları içinde anlattı.

"Cepheye senin gibileri geliyor, aynı yazgıyı paylaşıyorsun"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kore Savaşı'nda sergilediği kahramanlığın canlı tanıklarından biri olan Kanak, vatan toprağından binlerce kilometre uzakta verdikleri mücadeleyi ve aile özlemini belirtti. Kanak, "O zaman bekardım. Ailem Kore'ye gittiğimi biliyordu. Burada anne babam çile çekti. Annem babam çok ağladılar. Cepheye senin gibileri geliyor, aynı yazgıyı paylaşıyorsun. Vadesi yeten kaldı, yetmeyen döndü. Kore'de 1 sene kaldım. O zaman çok kalabalıktı. Cepheden başka bir yer görmedik. Anam babam aklımdan çıkmadı" dedi.

"Yaşayan bir tarih, köyümüzün efsanesi"

Kore Gazisi Şevki Kanak'ın akrabası ve aynı zamanda Hasbek Köyü Muhtarı olan Mehmet Kahraman, "Biz bununla gurur duyuyoruz. Hala çocuğuyuz. Çok hatıralarını dinledim. O zaman daha gençti, ben gelirdim, cepheden cepheye koştuklarını çatışmaya girdiklerini anlatırdı. Yaşayan bir tarih. Köyümüzün bir efsanesi, bir çınarı, bizim gurur kaynağımız. Sağ olsun valimiz, kaymakamımız ziyaretine gelirler. İhtiyaçlarını sorarlar" ifadelerine yer verdi.

"Eskiden Gazi olmasının çok bir kıymeti yoktu, Cumhurbaşkanımızdan sonra kıymetlendi"

Şevki Kanak'ın eşi Hatice Kanak ise "Savaşa gitmesinden dolayı gurur duyarım. Ziyaretçileri eksik olmaz. Çok gelirler. Çobanlık yaparak günleri geçti. Eskiden Gazi olmasının çok bir kıymeti yoktu. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, başa geçti Gazimiz kıymetlendi. Yoksa çok sefillik çektik. Tarlada süründüm, çocuklarıma kalem defter parası bulamadım. Tarlalarda mercimek yoldum" cümlelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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