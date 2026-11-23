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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Kore Gazisi Binnet Kaya, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Aslen Kars'ın Akyaka ilçesinden olan ve Körfez ilçesi Fatih Mahallesi'nde ikamet eden, 6 çocuk babası Binnet Kaya'nın bir süredir yaşadığı rahatsızlık nedeniyle vefat ettiği öğrenildi. Kaya'nın cenazesi, bugün Fatih Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı