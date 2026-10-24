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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kore Savaşı yıl dönümünde Dandong'u ziyaret etti

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Çin güçlerinin Kore Savaşı'na girmesinin yıl dönümünde Çin'in Dandong kentine gitti. Kim, kentteki Kore Savaşı müzesini gezdi, Çinli askerlerin anısına çelenk bıraktı ve ÇHSDK Başkanı Vang Huning ile görüşüp Yalu Nehri Köprüsü'nden ülkesine döndü.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Çin güçlerinin Kore Savaşı'na girmesinin yıl dönümü dolayısıyla Çin'in sınır şehri Dandong'a ziyarette bulundu.

Xinhua'nın haberine göre Kim, ziyaretinde şehirdeki Kore Savaşı müzesini gezdi ve burada savaştan kalma eşyaları inceledi, hayatını kaybeden Çinli askerlerin anısına çelenk bıraktı.

Kuzey Kore lideri, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (ÇHSDK) Başkanı Vang Huning ile görüştü ve ardından yeni açılan Yeni Yalu Nehri Köprüsü'nden ülkesine döndü.

Kim'in günübirlik gezisinin, Çin güçlerinin Ekim 1950'de Kore Savaşı'na girmesinin yıl dönümüne denk gelmesi dikkati çekti.

Çin, 1950-1953 yıllarında Kore Savaşı'nda Güney Kore'yi destekleyen ABD öncülüğündeki Birleşmiş Milletler (BM) güçlerine karşı Kuzey Kore'ye destek vermişti. Savaşa katılan 2,9 milyon Çin askerinden 360 bini hayatını kaybetmişti.

Kuzey Kore lideri, geçen yıl Pekin'i ziyaret etmişti

Kuzey Kore lideri Kim, en son İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla Pekin'de Tienanmın Meydanı'nda düzenlenen askeri geçit törenine katılmak için Eylül 2025'te Çin'i ziyaret etmişti.

Törende, aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de olduğu liderlerle bir araya gelen Kim, ilk defa çok taraflı buluşmada yer almıştı.

Şi'nin törende en önde Putin ve Kim ile birlikte poz vermesi, ABD ve müttefiklerine yönelik meydan okuma olarak yorumlanmıştı.

Çin Devlet Başkanı Şi de bu yıl 8-9 Haziran'da Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuştu.

Kuzey Kore'ye son ziyaretini Kovid-19 salgını öncesinde 2019'da gerçekleştiren Şi, 7 yıl aradan sonra ülkeyi ziyaret etmişti.

Kaynak: AA
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