Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Kore gazisi Pirağa Uzun'un adını yaşatacak

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Türkiye'nin en yaşlı Kore gazilerinden Pirağa Uzun'un adı Trabzon Büyükşehir Belediyesince yaşatılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantılarının ikinci hafta oturumları Başkan Ahmet Metin Genç başkanlığında devam etti.

Toplantıda 2027 Yılı Gelir Tarifesi görüşülerek karara bağlanırken, Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinliklere ve spor salonu ücretlerine enflasyon oranının yüzde 15'i kadar artış uygulanması oy birliğiyle edildi.

Katı atık bertarafına ilişkin 43'üncü madde oy çokluğuyla, tarifenin diğer maddeleri ise oy birliğiyle kabul edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç, Türkiye'nin en yaşlı Kore gazilerinden Pirağa Uzun'un isminin yaşatılmasını istediklerini belirterek, "Gazimizin ismini de güzel bir yerde hep beraber yaşatırız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA