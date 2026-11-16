Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Kore gazisi Pirağa Uzun'un adını yaşatacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Kore gazisi Pirağa Uzun'un adını yaşatacak
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en yaşlı Kore gazilerinden Pirağa Uzun'un adını yaşatacak. Başkan Ahmet Metin Genç, gazinin isminin güzel bir yerde yaşatılacağını belirtti.

Türkiye'nin en yaşlı Kore gazilerinden Pirağa Uzun'un adı Trabzon Büyükşehir Belediyesince yaşatılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantılarının ikinci hafta oturumları Başkan Ahmet Metin Genç başkanlığında devam etti.

Toplantıda 2027 Yılı Gelir Tarifesi görüşülerek karara bağlanırken, Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinliklere ve spor salonu ücretlerine enflasyon oranının yüzde 15'i kadar artış uygulanması oy birliğiyle edildi.

Katı atık bertarafına ilişkin 43'üncü madde oy çokluğuyla, tarifenin diğer maddeleri ise oy birliğiyle kabul edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç, Türkiye'nin en yaşlı Kore gazilerinden Pirağa Uzun'un isminin yaşatılmasını istediklerini belirterek, "Gazimizin ismini de güzel bir yerde hep beraber yaşatırız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Trump'ın son paylaşımı tedirgin etti! Askerlerin görüntüsü savaş endişelerini artırdı

Dünyaya rahat yok! Gece yarısı paylaştığı görüntü tedirgin etti
Fatih Terim'in korumaları geceye damga vurdu12

Görüntüyü izleyen herkes aynı detaya takıldı

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sürücülerin korkulu rüyası! Buradan geçerken nefesler tutuluyor

66 yıldır aynı korku
Kadir İnanır'ın mirası tartışılırken Orhan Gencebay da kararını açıkladı

Miras tartışmasına Orhan Gencebay da katıldı: Her şey onların
Karşı odadaki personeli makamında ağırlayan kaymakam, fotoğrafı da resmi hesaptan paylaştırdı21

Yorumları görmeniz lazım! Kaymakamlığın paylaşımına büyük tepki var

14 yaşındaki kızın TikTok canlı yayını faciayla bitti! Son sözleri dikkat çekiciydi

14 yaşındaki kızın TikTok yayını faciayla bitti! İşte son sözleri
Nebahat Çehre'den Haluk Bilginer'e yanıt! Aynı ifadeyi üç kez tekrarladı

Nebahat Çehre'den Haluk Bilginer'e yanıt! Aynı ifadeyi üç kez tekrarladı
Kış yaklaşırken yola koyuldular! Görenler hayran kaldı

Yola koyuldular! Bu sene de aynısı olacak
Fransa-Türkiye maçı için televizyon başına geçen taraftarlar deliye döndü

Dün gece maç için televizyon başına geçen taraftarlar deliye döndü