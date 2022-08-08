Kooperatif Haberleri - Kooperatif Haber - Haberler

Kooperatif Haberleri
Kooperatif haber, Kooperatif son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Ayçiçeği Üreticileri, Kooperatiflerin Açıkladığı Taban Fiyatına Tepkili : "Zayiatımız Çok, 16 TL'nin Altında Olmamalı"
İzmir haberleri... Seferihisar'da kadın kooperatifinin kurduğu market hizmete açıldı
İzmir yerel haberleri | Tunç Soyer Beydağ'da Üreticilerle Buluştu: "Bu Sahipsizliğe, Terk Edilmişliğe İzmir'de Rıza Göstermiyoruz"
Adana haberi! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Adana'da ziyaretlerde bulundu
Bursa ekonomi haberleri | Üreticiler coğrafi işaretli Gemlik zeytininin bakımlarını ihmal etmiyor
Özhaseki: "Bu seçim sadece Türkiye'deki insanların değil, dünya mazlumlarının da seçimidir"
Manisa ekonomi haberleri... Manisalı üzümcüler, 'Sultaniye üzümü'nün geleceği için toplandı
Kayseri 3. sayfa haberleri | Başkan Büyükkılıç ile Vali Çiçek'ten Bünyan'a 'yeni yatırım' müjdeleri
Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Marmarabirlik'i ziyaret etti Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde poz verdiği reyonda fiyatlar neredeyse 3'e katlandı
Son dakika haberleri! Çalıştığı kooperatifin deposundan 18 ton arpa çalan hizmetli tutuklandı
Kızıldeniz'den Akdeniz'e gelerek kıyıları istila etmişti! Balon balığının kuyruğunu getiren zamlı parayı kapacak
Balon balığı avlayanlara kuyruk başına ödenen ücret 5 liradan 12,5 liraya çıktı! Talep patlaması bekleniyor
Antalya haberleri! Antalya Büyükşehir, Sulanamayan Arazilere Modern Sulama Sistemi Kuruyor
Son dakika haber | Çalıştığı kooperatiften 18 ton arpa çalan şahıs tutuklandı
Başkan Büyükkılıç'tan 530 yıllık tarihi köprünün yanına "millet bahçesi" müjdesi
İzmir haberleri | Başkan Soyer Bayındır'daki Çiftçi Şenliğinde Konuştu: "Bu Topraklarda Umudu Gençlerimizle Büyüteceğiz"
TESK Başkanı Palandöken, "esnafa özel elektrik ve doğal gaz tarifesi" talebini yineledi
Tekirdağ haberleri! Tekirdağ Büyükşehir, Üreticilere Makina ve Ekipman Desteğine Devam Ediyor
Kılıçdaroğlu iktidara gelirse yapacağı ilk icraatı paylaştı, salonda alkış tufanı koptu
Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu, "Fahiş Komisyonlar Düşürülmezse" Online Yemek Sipariş Sistemlerini Boykot Edecek
Erzurum haber... CHP Grubu Erzurum'da Toplandı… Kılıçdaroğlu: "Paraların Tamamını Söke Söke Alacağım… Ben Beşli Çeteyle Görüşmem Milletimle Görüşürüm"
Ordu haberleri... Ordulu Üretici Fındık Fiyatına Tepkili: "Maliyet Düştükten Sonra Bize Kalıyor 5 Lira"
Engin Özkoç: "Erzurum Kongresi'nde Hakim Kılınan Milli İrade, Yerini Tek Kişinin İnisiyatifine Bırakmıştır.
Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu, "Fahiş Komisyonlar Düşürülmezse" Online Yemek Sipariş Sistemlerini Boykot Edecek
Kayseri haberi: İncesu'daki Kara Mustafa Paşa Kervansarayı turizme kazandırılacak