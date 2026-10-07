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Tutuklu Tunç Soyer'den Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişine tepki: Başın öne eğilmesin güzel İzmir

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Tutuklu Tunç Soyer'den Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişine tepki: Başın öne eğilmesin güzel İzmir
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Kooperatif davasında tutuklu yargılanan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesine sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla tepki gösterdi. Yetki, kaynak ve daha çok hizmet iddialarının meşruiyet getirmeyeceğini savunan Soyer, 'Başın öne eğilmesin güzel İzmir' ifadesini kullandı.

Tutuklu eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesine ilişkin, "İzmir emek, dayanışma, hoşgörü, mücadele demektir. İzmirli olmak, onurla, cesaretle bunlara sahip çıkmak için dik durmaktır. İzmir duruşu, işte bu kararlı iradeyle teslim olmamaktır. Başın öne eğilmesin güzel İzmir" açıklamasını yaptı.

CEZAEVİNDEN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik kooperatif davasında tutuklu yargılanan ve İzmir 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sosyal medya hesabından, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, AK Parti'ye geçmesine ilişkin açıklama yapıldı. 

Tunç Soyer, şunları kaydetti:

"İzmir'in hikayesi böyle bitmez, Dayan güzel İzmir! Hiçbir bahane, hiçbir gerekçe, İzmirlinin iradesini yok saymanın sebebi olamaz. Yetki, kaynak, daha çok hizmet iddiaları da asla meşruiyet getirmez. Sihirli değnek hayalleri de kimseyi kandırmaz. Çünkü bir işi yapmanın bir, yapmamanın bin sebebi vardır. Başkanlar, o sebebe inandıkları için başkanlık yaparlar. O da her koşulda hizmettir. Depremlerde yıkılmamak, krizlerde geri basmamaktır başkanlık.

15 AYDIR ÇOCUKLARIM BANA GURURLA BAKIYOR

Elimden geleni yapmaya gayret ettiğimi bildikleri için 15 aydır çocuklarım bana gururla bakıyor. Bu gururun sırrının, haysiyet ve vicdan olduğunu biliyorum. Her şey geçiyor ama geriye, haysiyetli olup olmadığınız miras kalıyor. İzmir duruşu hepimize miras çünkü; İzmir Cumhuriyet'tir, Mustafa Kemal'dir, ilk kurşundur. İzmir, kurtuluşun ve kuruluşun şehridir. İzmir 'karşı yaka', 'al sancak', 'kadife kale'dir. İzmir yaşam sevinci, heyecanı, coşkusu, neşesidir. İzmir emek, dayanışma, hoşgörü, mücadele demektir. İzmirli olmak onurla, cesaretle bunlara sahip çıkmak için dik durmaktır. İzmir duruşu işte bu kararlı iradeyle teslim olmamaktır. Başın öne eğilmesin güzel İzmir. Yaşasın İzmir! Yaşasın İzmir duruşu. İzmir 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu - Koğuş B/63, Buca - Kırklar."

Kaynak: ANKA
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