Çift maaşlı vekiller 1.8 milyona daire sahibi olacak

Vatandaşın kiralık ev bulmakta zorlandığı ve barınma krizi yaşadığı bir dönemde, cep telefonu faturalarına kadar birçok gideri devlet tarafından karşılanan milletvekilleri ucuz ev sahibi olmak için kooperatif kurdu. Aylık gelirleri yarım milyon lirayı bulan vekillerin, İstanbul'da dar gelirli vatandaş için yapılan sosyal konut fiyatına lüks daireler edineceği projenin detayları ortaya çıktı.

AYLIK GELİRLERİ 512 BİN TL!

Milletvekillerinin cep yakan maaş tablosu ve erken emeklilik avantajları yeniden gündemde. Mevcut sistemde milletvekillerinin güncel mali tablosu şu şekilde:

Milletvekili Maaşı: 310 bin 336 TL

Emekli Milletvekili Maaşı: 201 bin 677 TL

Sadece 2 yıl vekillik yapan herkes ömür boyu emekli maaşı almaya hak kazandığı için, TBMM'deki 600 milletvekilinden 450'si hem vekil hem de emekli maaşını aynı anda alıyor. Bu durumdaki vekillerin aylık toplam geliri tam 512 bin lirayı buluyor.

DAR GELİRLİ FİYATINA VEKİLLERE KONTANJAN

Milyonlarca liralık gelire sahip vekillerin, devletin dar gelirli vatandaşlar için en ücra bölgelerde inşa ettiği ve fiyatı 1.8 milyon liradan başlayan sosyal konut fiyatına İstanbul'da ev sahibi olmaya çalışması büyük tepki çekti. AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür’ün başkanlığında kurulan "Parlamenterler Gölvadi Bahçeşehir" isimli konut yapı kooperatifi, İstanbul Esenyurt’taki 123 dönümlük devasa arsanın bir bölümünü gözüne kestirdi.

KATALOG REKABETİ: 1+1 DAİRELER 1.8 MİLYON TL

Sözcü'de yer alan habere göre; tüm milletvekillerine gönderilen "temsili proje" kataloğunda fiyat listesi ise piyasa koşullarının oldukça altında kaldı. Taslak projede öngörülen daire fiyatları şu şekilde listelendi:

1+1 Daireler: 1.8 Milyon TL

2+1 Daireler: 2.8 Milyon TL

3+1 Daireler: 4.1 Milyon TL

"UCUZ FALAN DEĞİL, İSTEYEN GELSİN"

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından projenin başındaki isim olan AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, eleştirilere yanıt verdi. Daha önce Ankara’da da benzer bir kooperatif kurduğunu belirten Temür, İstanbul projesinin bazı milletvekili ve bürokratların talebi üzerine doğduğunu ifade etti.

Temür savunmasında şu ifadeleri kullandı: "Şu an arsa sahibiyle pazarlık yapıyoruz ve fiyatı aşağı çekmeye çalışıyoruz. Kooperatife üye alımımız sürüyor. İsteyen herkes girebilir, sadece milletvekillerine özel değil, kapımız açık. Yazıldığı gibi 'ucuz konut' falan da değil, ortada henüz inşa edilmiş bir konut yok. Arsanın üçte birine talip olduk. Eğer mal sahibiyle tam olarak anlaşırsak, kat karşılığı müteahhide vereceğiz."

Vekillerin yüksek maaşlarına rağmen bu tarz bir organizasyonla uygun fiyatlı konut arayışına girmesi, kamuoyunda "fırsat eşitliği" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Kaynak: Haberler.com