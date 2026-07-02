Haberler

Aydın'da irtikap suçlamasıyla gözaltına alınan kooperatif başkanı ve 2 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'da, kredi başvurularında 'ekspertiz ücreti' ve 'bağış' adı altında kayıt dışı para talep eden Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Hüsnü Öten ile 2 şüpheli tutuklandı. MASAK raporunda hesaplarda 11 milyon 482 bin lira hareketlilik tespit edildi.

Aydın'da irtikap suçlamasıyla gözaltına alınan Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Hüsnü Öten'in de aralarında bulunduğu 3 zanlı tutuklandı.

Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinde kredi başvurusunda bulunan vatandaşlardan, "ekspertiz raporu ücreti" ve "bağış" adı altında kayıt dışı para istendiği tespit edilmesi üzerine irtikap suçlamasıyla 30 Haziran'da gözaltına alınan Kooperatif Başkanı Hüsnü Öten, eski kooperatif müdürü S.V. ile eski sekreter M.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmayla, Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinde kredi başvurusunda bulunan vatandaşlardan, "ekspertiz raporu ücreti" ve "bağış" adı altında kayıt dışı para istendiği tespit edilmişti.

Jandarma, Kooperatif Başkanı Hüsnü Öten, eski kooperatif müdürü S.V. ile eski sekreter M.A'yı irtikap suçlamasıyla 30 Haziran'da gözaltına almıştı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), raporunda şüphelilerin hesaplarında 11 milyon 482 bin liralık hareketlilik olduğu tespit edilmişti.

Kaynak: AA / İbrahim Uzun
Bakan Fidan: ABD, F-35 satış yasağını kaldırabilir

Türkiye'nin yıllardır beklediği müjdeyi vermek üzere
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Küme düşmekten son anda kurtulan Tottenham'dan çılgın hamle! 100 milyon Euro'luk rekor imza

Küme düşmekten son anda kurtulmuşlardı! 100 milyonluk rekor imza
İsmail Kartal'ın en çok istediği isimdi! Anlaşma sağlandı

İsmail Kartal'ın en çok istediği isimdi! Anlaşma sağlandı
Arıların soktuğu yaşlı adam hayatını kaybetti

Kendi baktığı hayvanlar, sonunu getirdi
Depremin ardından gökyüzü kana büründü! Venezuela'daki görüntüler dehşet yarattı

Depremin ardından gökyüzü kana büründü! Kıyamet alameti mi
Tayland'da 8 keşişin can verdiği kazada kan donduran görüntüler

Keşişler yola savruldu! Katliamdan kan donduran görüntüler
Özgür Özel'e Madımak'ta soğuk duş

Özgür Özel'e Madımak'ta soğuk duş
Bir devir sona erdi! İspanya futbolunun efsanesi kramponlarını astı

Efsane futbolcu kramponlarını astı