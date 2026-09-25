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TOKİ arsasını kooperatif malı gibi gösteren dolandırıcılıkta 8 şüpheli gözaltına alındı

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Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, TOKİ arsasını kooperatife ait gibi göstererek 17 kişiden yaklaşık 90 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı. 25 Eylül'deki eş zamanlı operasyonda firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) ait arsayı kurdukları kooperatifin mülkiyetindeymiş gibi göstererek 17 kişiyi yaklaşık 90 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, bir yapı kooperatifi üzerinden haksız kazanç sağlandığı belirlendi.

Soruşturma dosyasına göre, şüpheli G.K'nin kurucusu olduğu kooperatif aracılığıyla TOKİ mülkiyetindeki bir arsa, kooperatife ait gibi tanıtıldı.

Zanlıların, mağdurların güvenini kazanmak amacıyla sahte tapu kayıtlarının görsellerini iletişim uygulamaları üzerinden gönderdikleri ve bu yöntemle 17 kişiden yaklaşık 90 milyon lira temin ettikleri saptandı.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, 25 Eylül'de Ankara merkezli İstanbul, Bursa, Zonguldak ve Antalya'da 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda B.Ç, G.Ö, A.K, G.K, N.S, R.S, H.Z. ve M.K. gözaltına alındı.

Firari şüpheli İ.K'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA
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