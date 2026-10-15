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MTSO, EvaPal Kadın Kooperatifine e-ticaret ve coğrafi işaret desteği verecek

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MTSO, EvaPal Kadın Kooperatifine e-ticaret ve coğrafi işaret desteği verecek
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MTSO Başkanı Serdar Yıldızgörer, EvaPal Kadın Kooperatifine e-ticaret, coğrafi işaret ve fuar katılımı desteği verileceğini söyledi. Tekstil atıklarını bebek ürünlerine dönüştüren 5 kadın girişimcinin kurduğu kooperatif, kadın istihdamını ve Akbez bezinin tanıtımını hedefliyor.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Yıldızgörer, organik tekstil atıklarını doğal bebek ürünlerine dönüştüren EvaPal Kadın Kooperatifine e-ticaret, coğrafi işaret ve fuar katılımı konularında destek vereceklerini söyledi.

EvaPal Kadın Kooperatifi Başkan Vekili Çiğdem Göllü ve beraberindeki üyeler, Yıldızgörer'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren 5 kadın girişimcinin kurduğu kooperatifin hedeflerini anlatan Göllü, tekstil atıklarını yeniden değerlendirerek kadın istihdamını artırmayı ve Mersin'in geleneksel dokuma değerlerinden Akbez bezini coğrafi işaretle dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını belirtti.

MTSO Başkanı Yıldızgörer ise döngüsel ekonomi, sıfır atık ve kadın istihdamının önemine dikkat çekerek, kooperatifin gelişimi için e-ticaret eğitimi, coğrafi işaret süreci ve Mersin'de düzenlenecek tekstil fuarına katılım konularında destek sağlayabileceklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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