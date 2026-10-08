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Bilecik'te taşıyıcı kooperatiflerine trafik ve mevzuat bilgilendirmesi yapıldı

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Bilecik'te taşıyıcı kooperatiflerine trafik ve mevzuat bilgilendirmesi yapıldı
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Bilecik'te trafik güvenliği ve mevzuata uyum için taşıyıcı kooperatifleriyle koordinasyon toplantısı yapıldı. Jandarma Albay Ali Vanlı başkanlığındaki toplantıya kooperatif başkanları katıldı; 2918 ve 4925 sayılı kanunlar kapsamında bilgilendirme yapıldı.

Bilecik'te taşımacılık sektörünün sorunları için toplantı düzenlendi.

Taşımacılık faaliyetlerinde trafik güvenliği ve mevzuata uyumun artırılması amacıyla taşıyıcı kooperatifleriyle koordinasyon toplantısı yapıldı. Bilecik İl Jandarma Komutanlığında, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Vanlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Merkez, Osmaneli ve Gölpazarı ilçelerinde faaliyet gösteren taşıyıcı kooperatiflerinin başkanları katıldı.

Toplantıda, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamında taşımacılık faaliyetlerinde trafik güvenliğinin sağlanması ve mevzuata uygunluğun artırılmasına yönelik bilgilendirmeler yapıldı. Toplantıda ayrıca karşılıklı görüş ve değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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