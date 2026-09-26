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SERKA, Sarıkamışlı 11 kadına çikolata üretimi için teknik destek sözleşmesi imzaladı

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SERKA, Sarıkamışlı 11 kadına çikolata üretimi için teknik destek sözleşmesi imzaladı
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SERKA, 2026 Teknik Destek Programı kapsamında Sarıkamışlı kadın kooperatifiyle çikolata üretimi için teknik destek sözleşmesi imzaladı. Kooperatif üyesi 11 kadına 7 gün uygulamalı eğitim ve 90 gün danışmanlık verilecek; Sarçika Çikolataları için özgün ürünler hedefleniyor.

Serhat Kalkınma Ajansı'nın(SERKA) 2026 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında, S.S. Sarıkamışlı Kadınları Güçlendirme ve Kalkındırma Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin çikolata üretimi ve ürün geliştirme kapasitesinin artırılmasına yönelik teknik destek sözleşmesi imzalandı.

Sözleşmeyi Ajans adına Genel Sekreter Nurullah Karaca, Kooperatif adına ise Başkan Gönül Karakoç ve Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Kaya imzaladı. İmza töreninde Ajans birim başkanı Çağrı Birol Esatoğlu ile koordinatörü Sevgi Gündüz de hazır bulundu.

Destek kapsamında, Kooperatif üyesi 11 kadına yönelik 7 günlük yüz yüze uygulamalı eğitim ve 90 gün süreyle danışmanlık hizmeti sunulacak. Eğitimlerde temel çikolata üretim teknikleri, dolgulu ve kalıplı çikolata yapımı, farklı ürün çeşitlerinin geliştirilmesi, gıda güvenliği ve hijyen konuları ele alınacak. Ayrıca standart reçetelerin oluşturulması, maliyet hesaplama, uygun saklama şartları ve raf ömrü yönetimi alanlarında Kooperatifin teknik kapasitesi güçlendirilecek.

Faaliyet ile kavılca unu, Sarıkamış ahududusu, Kars balı, Kağızman cevizi, yöresel kuşburnu ve süt ürünleri gibi yerel hammaddelerin çikolata üretiminde kullanım imkanları değerlendirilerek "Sarçika Çikolataları" markası altında özgün ürünler geliştirilmesi hedefleniyor. Sarıkamış'ın kış turizmi, sarıçam ormanları, kristal karı ve yerel kültüründen esinlenen tasarımlarla ürün çeşitliliğinin artırılması amaçlanıyor.

Daha önce yine SERKA desteğiyle marka tescili, logo ve ambalaj tasarımları tamamlanan, üretime yönelik makine altyapısı oluşturulan Sarçika Çikolataları'nın, bu destekle standart ve sürdürülebilir üretim süreçlerine kavuşturulması hedefleniyor. Böylece kadınların üretime ve ekonomik hayata katılımının güçlendirilmesi, yöresel hammaddelerin katma değerli ürünlere dönüştürülmesi ve Sarıkamış'ın turizm potansiyelinin yerel üretime katkısının artırılması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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