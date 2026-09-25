Bursa'da Sağlıkçılar Kooperatifi'ne operasyon! Hesaptaki 1,4 milyar TL'yi kendilerine aktardıkları öne sürüldü: 12 gözaltı

Bursa'da konut yapma vaadiyle 160 kişiyi dolandırdıkları ve kooperatif hesabındaki yaklaşık 1 milyar 400 milyon TL'yi kendi hesaplarına aktardıkları belirlenen 'Sağlıkçılar Kooperatifi' yöneticilerine yönelik operasyon düzenlendi. 14 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Sağlıkçılar Kooperatifi' adı altında konut yapma vaadiyle para toplayan ancak yükümlülüklerini yerine getirmeyen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin 'Banka ve diğer kurumları aracı kılarak nitelikli dolandırıcılık', 'Resmi belgede sahtecilik' ve kooperatif hesaplarından kendi hesaplarına para aktararak 'Zimmet' suçlarını işlediklerini tespit etti.

160 KİŞİYİ MAĞDUR EDİP 1,4 MİLYAR TL'Yİ HESAPLARINA GEÇİRDİLER

Soruşturmayı derinleştiren KOM ekipleri, şüphelilerin gerçekleştirdikleri 5 ayrı eylemde şu ana kadar 160 kişiyi mağdur ettiğini saptadı. Şüphelilerin, kooperatif hesabında bulunan yaklaşık 1 milyar 400 milyon TL'yi kişisel hesaplarına aktardıkları belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Bursa merkezli 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda; M.A., T.B., A.O.Ö., B.G., Ö.Ö., G.Ö., M.T.Ç., E.A., S.D., A.B., M.N.B. ve Y.Ç. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

ARAMALARDA 300 BİN TL NAKİT VE ÇOK SAYIDA KAŞE ÇIKTI

Şüphelilerin adreslerinde ve kooperatif binalarında yapılan aramalarda; genel kurul ve karar defterleri, para transferlerine ait belgeler, şirket sözleşmeleri, çok sayıda kaşe, 300 bin TL nakit para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ederken, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada nitelikli dolandırıcılık yaparak haksız kazanç elde eden kişi ve organizasyonlara yönelik mücadelenin kararlılıkla süreceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı