CHP heyeti, Amasya Suluova Şeker Fabrikası için destek istedi

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Amasya Suluova Şeker Fabrikası'nın 2023'e kadar kar eden bir fabrikayken enflasyon ile gelir gider dengesinin bozulmaya başladığını ifade ederek, "Ülke ekonomik sorunları fabrikanın durumunu sarsmış. Kooperatif olarak işletilen tesisin ayakta kalması için ciddi desteğe ihtiyaç var" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomik bakımdan zorda olan Amasya Suluova Şeker Fabrikası'nın durumunu yerinde incelemek üzere görevlendirdiği parti heyet Sulova'ya gitti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, Parti Meclis Üyesi Neslihan Hancıoğlu, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün ve Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, önceki dönem Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, CHP İl Başkanı Emin Kalyoncu, Suluova CHP İlçe Başkanı Zafer Ergen ve İlçe Sekreteri Deniz Mutaf'tan oluşan heyet ilçede Amasya Şeker Fabrikası'nı ziyaret etti.

Ziyarette fabrikanın yüksek faiz ve sıkı para politikası ile enflasyonun da etkisiyle zor sürece girdiği ve mutlaka destek sağlanması gerektiği tüm konuşmacılar tarafından değinildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Uyar, ziyaretteki konuşmasında, ekonomik sorunların her kesimi etkilediğini belirterek, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Suluova Şeker Fabrikası'nın kurtarılmasının bölge tarımı ve esnafı için de önemli olduğu belirtti. Fabrikanın durumunu yerinde inceleyip demokratik kitle örgütlerini de ziyaret edeceğiz ve rapor hazırlayıp Genel Başkanımıza sunacağız" dedi.

"ŞEKER STRATEJİK BİR ÜRÜN"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise şunları söyledi:

"Şeker stratejik bir ürün. Bölgesi için de şekerpancarı önemli bir gelir kapısı. Ülkemizde 22 milyon ton şekerpancarı üretilmesi bekleniyor. Ülkemizde 2 milyon 800 bin ton üretimi var. Ülke ihtiyacı için üretilen şeker yeterli. Burada tatlandırıcı ve nişasta bazlı şurup üretimi şekerpancarından şeker üretimi için ciddi bir risk yaratıyor. Amasya Suluova Şeker Fabrikası da 2023 yılına kadar kar eden bir fabrikayken enflasyon ile gelir gider dengesi bozulmaya başlamış ve yüksek faiz ile sorunları da katlamış. Ülke ekonomik sorunları fabrikanın durumunu sarsmış. Kooperatif olarak işletilen tesis ayakta kalması için ciddi desteğe ihtiyaç var. Günlük 5 bin 500 ton pancar işleme kapasitesi olan tesis borç yükü azaltılarak mali yapısı sürdürülebilir duruma getirilmelidir."

CHP Heyeti Ziraat Odası, Sanayi ve Ticaret Odası, Kırmızı Et Üreticileri Derneği'ni de ziyaret edip bölge tarımıyla ilgili konuları dinledi. Heyet, Türkiye Maden-İş Sendikası temsilciliğinde de işten çıkarılan işçilerle bir araya geldi.

Kaynak: ANKA