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Balıkesir Manyas'ta Yağlı Tohumlar Koop. bugüne dek 1600 ton civarında ayçiçeği aldı

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Balıkesir Manyas'ta Yağlı Tohumlar Koop. bugüne dek 1600 ton civarında ayçiçeği aldı
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Balıkesir Manyas'ta ayçiçeği hasadı sürerken Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi bugüne kadar 1600 ton civarında ayçiçeği alımı yaptı. Kooperatif Başkanı Sadettin Kalpakçı, 285 üyenin 2 bin 700 ton taahhüt verdiğini, ilçede 3 bin 500 ton üretim beklendiğini söyledi.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde ayçiçeği hasadı devam ediyor.

Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Sadettin Kalpakçı, yaptığı açıklamada, bugüne kadar 1600 ton civarında ayçiçeği alımı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

İlçede 285 kooperatif üyesinin 2 bin 700 ton taahhüt verdiğini belirten Kalpakçı, ilçe genelinde 3 bin 500 ton ayçiçeği üretimi beklendiğini söyledi.

Kaynak: AA
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