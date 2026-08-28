Haberler

Çanakkale'de 2026-2027 Av Sezonu Öncesi Balıkçılarla İstişare Toplantısı

Çanakkale'de 2026-2027 Av Sezonu Öncesi Balıkçılarla İstişare Toplantısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de 1 Eylül 2026'da başlayacak balıkçılık av sezonu öncesi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, balıkçı birlik ve kooperatif başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda sezonun güvenli, verimli ve sürdürülebilir geçmesi için değerlendirmeler yapıldı, balıkçıların görüş ve önerileri dinlendi. Müdürlük, tüm balıkçılara bereketli ve kazasız bir sezon diledi.

Çanakkale'de 1 Eylül 2026 tarihinde başlayacak balıkçılık av sezonu öncesinde, faaliyet gösteren balıkçı birlik ve kooperatif başkanları ile bir araya geldik.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, İl Müdür Yardımcısı Ahmet Kılınç, Su Ürünleri ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü ve teknik personelin katılımı ile yapılan toplantıda 2026-2027 yılı av sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, balıkçıların görüş, talep ve önerilerini dinlendi. Sezonun güvenli, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde geçirilmesi için yapılabilecek çalışmalar üzerine istişarelerde bulunuldu.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında "Ülkemiz ve Çanakkale balıkçılarımıza bereketli ve kazasız bir av sezonu diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 17 yaralı

İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ederson'a uçarak gol atan yıldızı Acun Ilıcalı alıyor

Ederson'a uçarak gol atan yıldızı alıyor

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Masaya oturdular

G.Saray'dan F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı geliyor
Melih Gökçek'ten 'Almanya'da milyonluk serveti var' iddialarına yanıt

Hakkındaki iddialar bomba! Ve Gökçek sessizliğini bozdu

PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti

PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı

Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı
Kredi çekeceklere müjde! Faizler 2-3 puan düşecek

Bankalardan müjde geldi! Pazartesi günü 3 puan düşecek
Korkunç kaza kamerada: Ani manevra yapan otomobile çarpmamaya çalışmış

İstanbul'daki korkunç kaza anbean kamerada