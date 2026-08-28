Çanakkale'de 2026-2027 Av Sezonu Öncesi Balıkçılarla İstişare Toplantısı

Çanakkale'de 1 Eylül 2026 tarihinde başlayacak balıkçılık av sezonu öncesinde, faaliyet gösteren balıkçı birlik ve kooperatif başkanları ile bir araya geldik.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, İl Müdür Yardımcısı Ahmet Kılınç, Su Ürünleri ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü ve teknik personelin katılımı ile yapılan toplantıda 2026-2027 yılı av sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, balıkçıların görüş, talep ve önerilerini dinlendi. Sezonun güvenli, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde geçirilmesi için yapılabilecek çalışmalar üzerine istişarelerde bulunuldu.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında "Ülkemiz ve Çanakkale balıkçılarımıza bereketli ve kazasız bir av sezonu diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı