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Samsun'da topraktan satın aldıkları dairelerin tamamlanmasını isteyen aileler suç duyurusunda bulunacak

Samsun'da topraktan satın aldıkları dairelerin tamamlanmasını isteyen aileler suç duyurusunda bulunacak
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Samsun'da satın aldıkları dairelerin inşaatı yarım kalan hak sahipleri, müteahhit ve kooperatif hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.

Samsun'da satın aldıkları dairelerin inşaatı yarım kalan hak sahipleri, müteahhit ve kooperatif hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.

Atakum ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde inşaatı tamamlanmayan dairelerin bulunduğu bina önünde bir araya gelen hak sahipleri, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini talep etti.

Katılımcılar adına açıklama yapan Veysel Gür, ev sahibi olma hayaliyle biriktirdikleri parayı projeye yatırdıklarını belirterek, yaşadıkları sorunların çözülmesini istedi.

Gür, 23 Ekim 2020'de noterde imzalanan taşınmaz satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine dayanarak daire satın aldıklarını söyledi.

Kooperatif ile müteahhit arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle mağdur olduklarını anlatan Gür, şöyle konuştu:

"Bizler yaklaşık 70-80 aileyiz. Aramızda emekli, memur, öğretmen, sağlık ve emniyet mensubu, esnaf ve yurt dışında çalışan kardeşlerimiz bulunuyor. Dişimizden, tırnağımızdan artırdığımız helal birikimlerimizi ev alma hayaliyle kaybettik. Pek çoğumuzun aile düzeni ve psikolojisi bozuldu. Çocuklarımızın ve kendimizin geleceği çalınmış gibi hissediyoruz."

Gür, projede 197 dairenin bulunduğunu, sözleşmede belirtilen hakediş koşullarının sağlanmasına rağmen müteahhide satış yetkisinin verilmediğini öne sürdü.

Bu durumun hem müteahhidi hem de daire satın alan aileleri mağdur ettiğini savunan Gür, "Kooperatifin müteahhide satış yetkisi vermemesi, bizlerin tapularımızı alamamasına ve inşaatların durmasına neden oldu. Topraktan satın aldığımız dairelerin tamamlanmasını ve hak sahiplerine teslim edilmesini istiyoruz." dedi.

Kooperatif ile yaşanan sorunların çözümü için çeşitli girişimlerde bulunduklarını anlatan Gür, kendilerine destek verilmediğini iddia etti.

Gür, gelecek hafta Samsun Adliyesi'ne giderek müteahhit ve kooperatif hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını, olayın araştırılmasını isteyeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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