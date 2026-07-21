CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Rüzgarlı İnşaat Malzemecileri Kooperatifini ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Rüzgarlı İnşaat Malzemecileri Kooperatifini ziyaret ederek esnafın sorunlarını dinledi ve kendisine seramik tablo hediye edildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da faaliyet gösteren Rüzgarlı İnşaat Malzemecileri Kooperatifini ziyaret etti.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, ziyarette Ulus esnafının sorunlarını dinledi.
Kılıçdaroğlu'na, semtin ilk kadın inşaat malzemecisi Özlem Şenel tarafından üzerinde fotoğrafının yer aldığı seramik tablo hediye edildi.
Kaynak: AA / Abdullah Özkul