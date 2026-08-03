Antalya'da kredi usulsüzlüğü davasında 108 sanık hakim karşısında

ANTALYA'da, S.S. Muratpaşa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Antalya Semt Pazarcılar Odası'nda yapıldığı öne sürülen usulsüzlüklere ilişkin, 6'sı tutuklu 108 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliye talebini reddetti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından S.S. Muratpaşa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Antalya Semt Pazarcılar Odası'nda yapıldığı iddia edilen usulsüzlüklere yönelik 'rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma' suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma dosyasındaki iddialara göre; kredi kullanımına uygun olmayan kişilerin, Korkuteli ilçesinde geriye dönük vergi kaydı açtırılarak pazarcılar odasına üye yapıldıkları, bu yolla kooperatiften devlet destekli esnaf kredisi kullandırıldığı belirlendi. Ayrıca kredi kullanacak kişilere ipotek gösterebilmeleri için usulsüz araç devir işlemleri yapıldığı, bu yöntemle yüksek tutarlı kredilerin çekilmesinin sağlandığı öne sürüldü. Kullandırılan krediler karşılığında şüphelilerden yüzde 10 oranında komisyon alındığı iddialar arasında yer aldı. Soruşturma kapsamında 108 sanık hakkında iddianame hazırlandı ve Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

SANIKLAR İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan Aydın A., Hüseyin S., Hasibe Ç., eski Pazarcılar Odası Başkanı Metin Bucak, Hanım Yıldız K. ve Turgut Bucak Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği, S.S. Muratpaşa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Türkiye Halk Bankası müşteki sıfatıyla dosyaya girdi.

Suçlamaların tümünü reddeden Metin Bucak, "2020-2021 yıllarında Covid nedeniyle sürekli tedavi görüyordum, E.S.A. bana yardımcı oluyordu. Benim ve abimin ismini kullanarak nüfus ticareti yapmış. Evrakta sahtecilik yapmadım, hiçbir yönlendirmede bulunmadım. Bizim nüfusumuzu kullanarak insanlardan para talep edilmiş. Toplamda hesaplarına 2,5 milyon lira para geçmiş, benim hesabıma aktardığı para ise 106 bin TL'dir. Beraber hareket ediyor olsaydık benim hesabıma 2 milyon TL, onun hesabına 500 bin TL geçmesi gerekirdi. Görevi kötüye kullanma gibi bir durumum olamaz, ben oranın personeliydim. Rüşvet almadım" diye konuştu.

'BİR ÜYE 'BAŞKANA RÜŞVET VERDİM' DERSE HAPİSTE YATMAYA RAZIYIM'

Kronik hastalıkları nedeniyle tahliyesini talep eden Turgut Bucak ise "Kooperatif olarak esnafa verilen krediye kefil oluyoruz. Halkbank inceliyor, şartlar uygunsa biz de kefil oluyoruz. Benim yüzde 10 rüşvet aldığım iddia ediliyor. Böyle bir durum söz konusu olsaydı bana düşen komisyonun milyonlarca lira olması gerekirdi. Banka hesaplarımdaki para ortadadır. Bugüne kadar 7 bin üyeye kefil oldum. Bu üyelerden biri çıkıp 'Başkana kredi çekmek için rüşvet verdim' derse ben hapiste yatmaya razıyım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Kronik hastalıklarım var, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

'KREDİYİ ÇEKEN VE ÖDEYEN ANNEMDİR'

Annesinin çektiği krediye sadece kefil olarak imza attığını belirten Hasibe Ç. "Bankadan tahsil ettiğim, adıma tahsis edilmiş hiçbir kredi yoktur. Annem adına kredi vardır. Esnaf odası memura kredi veriyor mu ki hakkımda bu iddianame hazırlanmıştır? Atılı suçun dayanağı yokken hakkımda sevk maddesi hazırlandığını görüyoruz. Krediyi çeken ve ödeyen annemdir. Kefillerin bilgisine başvurulması gerekirken ben evimde gözaltına alındım, eski eşimin ifadesine başvurulmadı. Şahsımla ilgili Korkuteli Mal Müdürlüğü'ne gidilerek hakkımda yalan beyanda bulunulduğu belirtilmiş ancak ben bahsedilen müdürlüğe hiç gitmedim. Adliyede sanıklar için dosyanın kapatılması karşılığında herhangi bir maddi talepte bulunmadım. Tutuksuz yargılanmak istiyorum" dedi.

'HİÇ KİMSEYE RÜŞVET VERMEDİM'

Duruşmada ilk savunmasını yapan tutuklu sanık Hüseyin S., "Hiç kimseye rüşvet vermedim, 'Benim işimi yapın' demedim. Hasibe ile aramızda daha önce gönül ilişkisi vardı. Yazışmanın içeriği yanlış anlaşılmış, kendisine kızgın olduğum için o şekilde mesaj attım. Hasibe'ye aracı ben aldım, daha sonra sattık ve parasını aldım. Suçsuzum, tahliyemi talep ediyorum. 5 aydır tutukluyum. Bakıma muhtaç çocuklarım var, ticari faaliyetlerim de aksamaktadır" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı