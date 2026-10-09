Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Bayramiç'te plan yenileme toplantısı düzenledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından orman amenajman planları yenilenecek.

Orman Genek Müdürlüğü 2026 yılı arazi işi yatırım programı çerçevesinde yer alan Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünün Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Orman Amenajman Alanı ve Haritalarının yenileme çalışmaları bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bayramiç Halk Eğitim Merkezinde, Amenajman Rehberlik ve Denetim Başmühendisi Cafer Akdeniz başkanlığında düzenlenen toplantıya; Bölge Müdür Yardımcısı Yavuz Selim Sağlam, Bayramiç İşletme Müdürü Cengiz Cihan, köy muhtarları ve kooperatif başkanları katıldı. Toplantıda, Orman Amenajman Planlarının yenilenmesi sürecine dair detaylar paylaşıldı ve çalışmalar hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin dinlenmesinin ardından karşılıklı istişarelerle tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı