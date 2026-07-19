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Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
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Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Edirne Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifini ziyaret ederek yağlı tohum ve ayçiçeği üretimi, kooperatif işbirlikleri ve sektörel gelişmeleri değerlendirdi. Ayrıca Süloğlu ilçesinde mısır ekili alanlarda 'Batı mısır kök kurdu' zararlısına karşı sürvey ve izleme çalışmaları yürütülüyor; feromon tuzaklarla popülasyon takip edilerek üreticilere bilgilendirme yapılıyor.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Edirne Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifini ziyaret etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre ziyarette, kooperatifin yönetim kurulu başkanı Mesut Çakır ve yönetim kurulu üyeleri, Köse'ye yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Görüşmede, Edirne'nin yağlı tohumlu bitki ve ayçiçeği üretimi, tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik çalışmalar, üretici ve kooperatif işbirlikleri ile sektörel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

"Batı mısır kök kurdu" zararlısına yönelik çalışmalar sürüyor

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde, mısır ekili alanlarda "Batı mısır kök kurdu" zararlısına yönelik sürvey ve izleme çalışması yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, mısır üretim alanlarında verim ve kalite kayıplarına neden olabilen söz konusu zararlıya yönelik denetimler sürüyor.

İlçe genelindeki mısır tarlalarına yerleştirilen feromon tuzaklar düzenli olarak kontrol edilirken, zararlının popülasyon yoğunluğu takip edilerek üreticilere gerekli bilgilendirmeler yapılıyor.

Zararlı ile doğru zamanda ve etkin mücadele edilmesi, olası verim kayıplarının önlenmesi ve sürdürülebilir kaliteli üretimin desteklenmesi amacıyla yürütülen saha çalışmaları hasat dönemine kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
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