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Düzce Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Akçakoca’da balıkçıların sorunlarını dinledi

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Düzce Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Akçakoca’da balıkçıların sorunlarını dinledi
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Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi ve Balıkçı Barınağı’nı ziyaret etti. Uzun, Kooperatif Başkanı Osman Özer ile balıkçıların sorunlarını ve taleplerini görüşüp sürdürülebilirlik vurgusu yaptı.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi ile Balıkçı Barınağı'nı ziyaret ederek bölgedeki balıkçılarla bir araya geldi.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Osman Özer ile görüşen İl Müdürü Esra Uzun, kooperatif bünyesinde faaliyet gösteren balıkçıların karşılaştıkları sorunlar, talepler ve sektörel ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı. Gerçekleştirilen görüşmede, balıkçılık faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar ele alınırken, gelecekte hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında da karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

İl Müdürü Esra Uzun, balıkçılık sektörünün sürdürülebilirliğinin sağlanması, üreticilerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve sektörün ihtiyaçlarına yönelik çözüm odaklı çalışmaların önemine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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