Sigarayı bırakan Cemal Dikici ve Hikmet Mutu sağlıklı yaşamın keyfini sürüyor

KONYA/ ZEHRA MELEK TUĞLU - MEHMET ÇALIK - Sigara bağımlılığından kurtulan Cemal Dikici ve Hikmet Mutu, sağlıklı bir yaşam sürmenin keyfini yaşıyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Bir Nefes Bin Zehir" başlıklı dosyasının bu haberinde, 59 yaşındaki Cemal Dikici ve 53 yaşındaki Hikmet Mutu'nun sigarayı bırakma hikayesi anlatıldı.

Konya'da yaşayan Dikici, AA muhabirine, 20 yıl boyunca günde ortalama 2 paket içtiğini söyledi.

Bazı günler paket sayısının 3'e dahi çıktığını anlatan Dikici, "2005 yılında bir vesileyle bıraktım. Herkese de bırakmasını tavsiye ederim. Hem sağlıkları hem de maddiyatları için bıraksınlar." dedi.

"Bu sigara illetinden herkes kurtulsun"

Dikici, sigarayı bıraktıktan sonra yaşam kalitesinin hızlı şekilde yükseldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"20 yıl içtiğime çok pişmanım. Keşke hiç içmeseydim. Artık yediğimden, içtiğimden, uykumdan, çalışmamdan, yürümemden her şeyden zevk alıyorum. İnşallah içenler de bırakır. O içtiğim 20 seneye üzülüyorum, acıyorum. Yürürken daralıyordum. Şimdi istediğim kadar yürüyorum. 10 kilometre de yürürsem hiç zoruma gitmez. Gayet de rahatım. Yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Bu sigara illetinden herkes kurtulsun. Çevremdekiler içse bile hiç etkilenmiyorum, umursamıyorum. Arkadaşlara tavsiyelerde bulunuyorum. Bırakmak çok kolay bir süreç değil. Herkese Rabb'im bir şey vesile edecek, sabır verecek. Beyinde bitmediği müddetçe çözümü olmaz."

Dikici, sigarayı bıraktığı dönemde bir ev için kooperatif hissesi aldığını hatırlatarak, "O zamanlar toplu bir param yoktu. Belirli bir müddet sonra bir kooperatif devraldım. Sigaraya vereceğim parayı kooperatife vererek aidatlarımı ödedim. Sigarayı bırakmamın katkısı çok oldu. Ödemelerimi zorlanmadan yaptım." ifadesini kullandı.

Cemal Dikici'nin kardeşi Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Konya Şube Başkanı Kadir Dikici de ağabeyinin sigarayı bırakmasının ailede sevinçle karşılandığını dile getirdi.

Bu sevinçle o yıllarda tüm topluma faydalı olabilmek için dernek faaliyetlerine katıldıklarını belirten Kadir Dikici, "Sigara parasıyla ne yapılmaz ki fikriyle yola çıktık. Sigara fiyatları her geçen gün artmaya devam ediyor. Hem maddi açıdan hem manevi açıdan sigaranın zararları toplumda etkisini göstermeye devam ediyor." dedi.

"Uyuma düzenimden tutun günlük yaşamıma kadar etki yapmaya başladı"

Uşak'ta yaşayan emekli polis memuru Hikmet Mutu, çocuk yaşlarda izmarit toplayarak sigara içmeye başladığını söyledi.

Yaklaşık 40 yıl aralıksız sigara içmeye devam ettiğini anlatan Mutu, şunları kaydetti:

"Uyuma düzenimden tutun günlük yaşamıma kadar etki yapmaya başladı. Böyle yaklaşık 300-400 metre yürümelerde göğsümde ağrılar hissetmeye başladım. Günde iki paket sigara alıyordum. Öyle bir bağımlıydım ki gece kalkıp sigara içiyordum. Oğlum ve gelinim ziyarete geldiklerinde sigara kokusunda rahatsız oluyordu. Evin balkonunda sigara içtiğim için yanıma gelmek istemiyorlardı. Rahatsızlıklarım da artınca sigarayı bırakmaya karar verdim."

Daha önce de sigarayı kendi başına bırakmaya çalıştığı dönemler olduğunu dile getiren Mutu, komşusunun yönlendirmesiyle İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniğine başvurduğunu ifade ederek, "Doktor desteği olmasaydı benim için zor olurdu. Asıl zevkin sigara olmadan hayatımızda olduğunu bu süreçte öğrendim. Sağlıklı yaşayacaksan, hayatın tadını alacaksan, 'Sigarayı bırak' derim." diye konuştu.

Merkezde görevli doktor Ayşe Didem Öztuğ da 2026'nın 8 aylık döneminde yaklaşık 1200 kişinin başvuruda bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biz bu kişilerin bırakma oranlarının yaklaşık yüzde 80'in üzerinde olduğunu biliyoruz. Sigarayı bırakmak isteyenler, ALO 171, 182, MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) ve aile hekimleri aracılığıyla randevu oluşturabiliriz. Kişi özelinde bırakma planı, tedavi yöntemi konuşarak kararlaştırıyoruz. Sigarayı bırakmak isteyenlere Sağlık Bakanlığı üç ilaç tedavi desteğini ücretsiz olarak sunuyor. Buna ek olarak nikotin yerine koyma tedavisi dediğimiz nikotin bantları da iki farklı dozda olacak şekilde tamamen ücretsiz şekilde hekimlerin uygun gördüğü kişilere uygulanıyor."

Kaynak: AA