İzmir'deki kooperatif soruşturmasında şüpheliler için istenen cezalar belli oldu

İZMİR'de S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik zimmet operasyonu kapsamında aralarında eski İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 19 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya'nın da aralarında bulunduğu 8 şüpheli hakkında 'zimmete yardım' suçlamasından 6 yıla kadar, Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 11 şüpheli hakkında 'zimmet' suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kooperatife üye kişilerin zarara uğratıldıkları ve kooperatif içinde de iç usulsüzlük yapıldığı tespit edildi. Geçtiğimiz aralık ayında o dönem başka bir dosyadan tutuklu olan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İZBETON eski genel müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 19 şüpheli hakkında gözaltına kararı verildi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra savcılık tarafından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Tunç Soyer, Heval Savaş Kaya, Şenol Aslanoğlu tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

'TEMSİL YETKİSİ AŞILDI'

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından 3'ü tutuklu 19 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm yapılacak olan yerlerin mülkiyetinin belediyeye ait olduğu, belediye tarafından inşaat işlerinin yapılması amacıyla belediye iştiraki olan İZBETON'a meclis kararıyla verildiği belirtildi. Yapı sahibi İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğu halde İZBETON ile S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi arasında imzalanan protokolün temsil yetkisi aşılarak yönetim kurulu kararı olmaksızın genel müdürün münferit imzası ile yapıldığı vurgulandı.

'77,6 MİLYON LİRA ZARAR'

İZBETON A.Ş. ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokolün ardından 18 Ocak 2021'de yer teslimi yapıldığı, ancak İZBETON tarafından 344 gün boyunca hiçbir imalat çalışması yapmadığının altı çizildi. İZBETON ile kooperatif arasında 4'üncü etap için KDV dahil 167 milyon 528 bin 903 lira bedelli, 690 takvim günü süreli sözleşme imzalandığı, kooperatif ile alt yüklenici olan City Contruction Ltd. Şti. arasında KDV dahil 260 milyon 797 bin 681 lira bedelli, 840 takvim günü süreli sözleşme imzalandığı belirtildi. Şirkete 47 milyon 265 bin 265 lira avans verildiği, aynı işin sadece 25 gün sonra 150 gün ve 93 milyon 268 bin 77 lira farkla City Contruction Ltd. Şti'ye protokol ile verilmiş olmasının iyi niyetle açıklanamayacağı ve kooperatifi ciddi anlamda zarara soktuğu aktarıldı. Firmaya yapılan ödemelerin fazla olduğu ve kooperatif zararının 77,6 milyon liraya ulaştığı vurgulandı. Haklarında kamu davası açılan şüphelilerin konumları ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında 'basiretli tacir' sıfatına haiz oldukları karine olarak kabul edildiğinden bu hususları bilmemeleri ve iyi niyetle tüm bu işlemleri yapmış olmalarının hayatın olağan akışına uygun düşmediği kanaatine varıldığı kaydedildi.

City Contruction Ltd. Şti. isimli şirketin bahsi geçen projeyi yapma yeterliliğinin bulunmadığı, gerek bu kooperatif gerekse de diğer kentsel dönüşüm projelerinde yer alan kooperatiflerde görüldüğü üzere benzer nitelikte şirket yapılanması olduğu, yasal olarak gerekli olan statü ve sermayeye sahip olmadıkları belirtildi. Aynı şirketlerin kooperatifler için teklif verdiği ve her birinin yakın bedellerle her bir kooperatif ile sözleşme imzaladığı, bu hususun da gerek basiretli tacir sıfatına düşmediği gerekse de hayatın olağan akışına uygun bulunmadığı kanaatine varıldığı aktarıldı. Kooperatifin mali kayıtlarında önemli farklar bulunduğu da iddianamede yer aldı. 2022 yılı sonunda 369 bin 896 liralık, 2023 yılı sonunda 411 bin 908 liralık, 2024 yılı sonunda 1 milyon 148 bin 30 liralık fark oluştuğuna iddianamede yer verildi.

'ZİMMET SUÇUNA YARDIM EDEN SIFATIYLA SORUMLU'

Dönemin İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Soyer'in aynı zamanda İZBETON'da yönetim kurulu başkanı olarak bulunduğuna atıf yapıldı. Soyer'in belediye başkanlığı döneminde kamuoyunda yer alan açıklamalarında kooperatifler aracılığı ile yapılan inşaat işlemlerinin İzmir Büyükşehir Belediyesi garantisi altında olduğu, vatandaşların güvenle bu kooperatiflere üye olabilecekleri tarzında açıklamalar yaparak vatandaşlarda güven uyandırarak kooperatife üye olmalarını sağladığı vurgulandı. Denetim raporlarında Soyer'e kusur atfedildiği, kooperatifin zararı oluştuğu ve Soyer'in, İZBETON yönetim kurulu başkanı olarak da görev yapması sebebiyle hukuka aykırı işlemlerden ve kooperatifin oluşan zararından zimmet suçuna yardım eden sıfatıyla sorumlu olduğunun altı çizildi.

'ASLANOĞLU ZİMMET SUÇU ŞÜPHELİSİ'

Eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun kooperatifin yönetim kurulu başkanlık görevini yaptığı ve denetim raporlarında kendisine kusur atfedildiği vurgulandı. Aslanoğlu'nun 2022 ve 2023 yıllarına ait zararlar ve kasa açıklarından zimmet suçunun şüphelisi olarak sorumlu olduğuna vurgu yapıldı.

Heval Savaş Kaya'nın ise yapı işinin kooperatife protokolle devredilmesi işleminde rol aldığı ve söz konusu devri hukuka aykırı şekilde İZBETON A.Ş. yönetim kurulu kararı olmaksızın gerçekleştirdiği belirtildi. Bu sebeplerle Kaya'nın zimmet suçuna yardım eden sıfatıyla sorumlu olduğu iddianamede yer buldu.

'19 ŞÜPHELİYE CEZA İSTENİYOR'

Toplanan deliller ve alınan ifadeler ışığında Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya hakkında 'zimmete yardım' suçlamasından 6 yıla kadar, Şenol Aslanoğlu hakkında 'zimmet suçundan 12 yıla kadar hapis cezası isteminde bulunuldu. Aslanoğlu'nun yanı sıra aralarında Hüseyin Cengiz'in de bulunduğu 10 şüpheli hakkında zimmet suçlamasından hapis cezası istenirken; Kaya ve Soyer'in dışındaki 6 şüpheli hakkında ise zimmete yardım suçlamasıyla hapis cezası isteminde bulunuldu. Hazırlanan iddianame İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.

Öte yandan İZBETON kooperatif davasında tutuksuz olarak yargılanması süren Tunç Soyer, S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi aracı kılınarak menfaat teminine ilişkin olarak 'zimmet, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve denetim görevinin ihmali' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında ise tutuklu bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı