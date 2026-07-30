Küba, devlet dışı ekonomik aktörlere yönelik kısıtlamaları hafifletiyor

HAVANA, 30 Temmuz (Xinhua) -- Küba, özel işletme, tarım dışı kooperatif ve serbest meslek sahiplerine yönelik yeni bir yasal çerçeveyle devlet dışı ekonomik aktörlere yönelik kısıtlamaları hafifletti.

Küba Ulusal Devlet Dışı Ekonomik Aktörler Enstitüsü Başkanı Lazara Mercedes Lopez, salı günü düzenlediği basın toplantısında, söz konusu önlemlerin, Küba Halkın Gücü Ulusal Meclisi'nin haziran ayında onayladığı ekonomik ve sosyal reformlar kapsamında alındığını söyledi.

Lopez, yeni kuralların, sanayi, imalat, enerji, madencilik, ulaştırma ve ticaret gibi alanları kapsadığını ifade etti.

Lopez, söz konusu reformların, hem yaşanan ekonomik zorluklar hem de ABD'nin Küba'ya yönelik ekonomik, ticari, mali ve enerji ablukasını sıkılaştırması nedeniyle devlet dışı ekonomik aktörlerle yapılan istişarelerin ardından hayata geçirildiğini belirtti.

İç Ticaret Bakanlığı, özel şirketler ve tarım dışı kooperatiflerin toptan ticaret faaliyetlerine yönelik kısıtlamaları kaldırdı. Serbest meslek sahiplerinin toptan ticaret faaliyetlerinde bulunmasına yönelik yasak ise sürüyor.

Ulaştırma Bakanlığı da gerekli şartları sağlayan kamu ve özel sektör tüzel kişiliklerine, ticari montaj ve satış amacıyla doğrudan elektrikli araç ithal edebilme yetkisi verdi.

Halk Sağlığı Bakanlığı, üç aşamalı sağlık modelinin tüm aşamalarını elinde tutmaya devam edecek. Öte yandan özel işletmelerin ve tarım dışı kooperatiflerin, sağlık kuralları çerçevesinde ilaç hizmetleri sunmasına izin verilecek.

Lopez, düzenlemeyle sosyalist devlet girişimlerinin öncü rolü değiştirilmeksizin ekonomik katılımın genişletileceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua