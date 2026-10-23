Erzincan'da İyilik Var Projesi esnaf ve muhtar temsilcilerine tanıtıldı

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Erzincan'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "İyilik Var" Projesi kapsamında esnaf ve sanatkar odaları, kooperatifler, sendika temsilcileri ve Muhtarlar Birliği temsilcilerine yönelik tanıtım toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, projenin amaçları ve hedefleri hakkında bilgi verildi.

Toplantıda, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi, kurumlar arası iş birliğinin artırılması ve iyiliklerin daha geniş kesimlere ulaştırılmasında sivil toplum kuruluşlarının katkısının önemi ele alındı.

Proje kapsamında toplumda yardımlaşma ve dayanışma bilincinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı