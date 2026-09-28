Bursa'da 160 kişinin mağdur edildiği kooperatif soruşturmasında 9 kişi tutuklandı

Bursa'da konut yapma vaadiyle vatandaşlardan para topladıkları ve kooperatif hesabındaki yaklaşık 1 milyar 400 milyon lirayı kendi hesaplarına aktardıkları iddia edilen şüphelilere yönelik soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yurt dışına kaçan 2 şüpheli aranıyor.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, "Sağlıkçılar Kooperatifi" adı altında gerçekleştirildiği öne sürülen usulsüzlüklere ilişkin çalışma başlatılmıştı. Ekiplerin teknik ve fiziki takibinin ardından Bursa merkezli 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

160 kişinin mağdur edildiği tespit edildi

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin konut yapma vaadiyle vatandaşlardan para topladıkları ancak kooperatifin yükümlülüklerini yerine getirmedikleri öne sürüldü. MASAK ve HTS kayıtları üzerinden yapılan incelemelerde, 5 ayrı eylemde şu ana kadar 160 kişinin mağdur edildiği belirlendi. Şüphelilerin, kooperatif hesabında bulunan yaklaşık 1 milyar 400 milyon lirayı kendi hesaplarına aktardıkları iddia edilirken, olayla ilgili "banka veya diğer kurumları araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve kooperatif hesaplarından kişisel hesaplara para aktarılması suretiyle "zimmet" suçları kapsamında işlem yapıldığı belirtildi.

Operasyonda 300 bin lira ele geçirilmişti

Şüphelilerin adresleri ile kooperatif binalarında gerçekleştirilen aramalarda genel kurul ve karar defterleri, para transferlerine ilişkin belgeler, şirket sözleşmeleri, çok sayıda kaşe ve dijital materyal ele geçirilmişti. Aramalarda ayrıca yaklaşık 300 bin lira nakit para bulunmuştu.

9 şüpheli cezaevine gönderildi

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık, 9 şüpheliyi tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Nöbetçi mahkeme tarafından M.A., T.B., A.O.Ö., B.G., Ö.Ö., E.A., A.B., M.N.B. ve Y.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltındaki M.T.Ç., S.D. ve G.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yurt dışına kaçan 2 şüpheli aranıyor

Soruşturma kapsamında yurt dışına kaçtıkları belirlenen 2 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Başsavcılık koordinesinde yürütülen soruşturmanın, şüphelilerin para transferleri ve kooperatif faaliyetlerine ilişkin bağlantılarının belirlenmesi amacıyla sürdüğü öğrenildi. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında mağdur sayısı, para hareketleri ve şüphelilerin eylemlerine ilişkin yeni ayrıntıların ortaya çıkabileceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı