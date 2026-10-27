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Kırklareli'nde Üreten Kadınlarla Yaşayan Cumhuriyet sergisi Vali Turan'la açıldı

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Kırklareli'nde “Üreten Kadınlarla Yaşayan Cumhuriyet” adlı el sanatları sergisinin açılışı yapıldı. Vali Uğur Turan ve beraberindekiler sergiyi gezerek kursiyerleri tebrik etti; eserler kooperatif ve kursiyerlerce üretildi.

Kırklareli'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Üreten Kadınlarla Yaşayan Cumhuriyet" el sanatları sergisi açıldı.

Kırklareli Valiliği Kadın Girişimciliğini Destekleme Birimince Umutlu Kadınlar Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen sergi açılışına Vali Uğur Turan, eşi Nihal Turan, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Belediye Başkan Vekili Burak Süzülmüş, kurum müdürleri, merkez personeli ile kursiyerler katıldı.

Vali Turan ve beraberindekiler açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sergiyi gezdi.

Kırklareli Üreten Kadın Kooperatifi, Üsküp Üreten Kadın Kooperatifi, Halk Eğitimi Merkezi, Evlad-ı Fatihan Halk Eğitimi Merkezi ile Sosyal Dayanışma Merkezi kursiyerlerince üretilip sergilenen eserler hakkında bilgi alan Turan, kursiyerleri tebrik etti.

Sergide birbirinden güzel eserlerin yer aldığını ifade eden Turan, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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