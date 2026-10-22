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Aydın Nazilli'de 4 binin üzerinde ortağı bulunan ÖR-KOOP konkordato başvurusu yaptı

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Aydın Nazilli'de 4 binin üzerinde ortağı bulunan ÖR-KOOP konkordato başvurusu yaptı
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Aydın'da 4 binin üzerinde ortağı bulunan ÖR-KOOP konkordato başvurusu yaptı. Mahkeme 21 Ekim 2026 itibarıyla geçici mühlet verip komiser görevlendirdi; görevi devraldığında 431 milyon TL borcu olan kooperatif üretici alacaklarının tamamını ödemeyi hedefliyor.

Haber: Özgür DEDEOLUK

(AYDIN) - Aydın'da 1979 yılından bu yana tarımsal üretime katkı sağlayan ve 4 binin üzerinde üretici ortağı bulunan S.S. ÖR-KOOP Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, içinde bulunduğu mali güçlükleri aşabilmek ve faaliyetlerini sürdürülebilir kılmak amacıyla konkordato başvurusunda bulundu. Başvuru üzerine mahkeme, 21 Ekim 2026 tarihi itibarıyla geçici mühlet kararı vererek kooperatife konkordato komiseri görevlendirdi.

?Kooperatif Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, 27 Temmuz 2025 tarihinde göreve gelindiğinde oldukça ağır bir mali tablo ile karşılaşıldığı ifade edildi.

Görevin devralındığı dönemde 190 milyon TL banka kredi borcu, 151 milyon TL henüz vadesi gelmemiş çek yükümlülüğü ve üreticilere olan yaklaşık 90 milyon TL borç ile birlikte toplam borç yükünün 431 milyon TL seviyesinde olduğu belirtildi. Ayrıca kooperatif bünyesindeki tüm gayrimenkullerin ipotekli olduğu, bazılarının üzerinde kira şerhi bulunduğu ve en önemli tesislerden biri olan yem fabrikasının önceki yönetim döneminde 15 yıllığına kiraya verilerek 3 yıllık kira bedelinin peşin tahsil edildiği aktarıldı.

?ARTAN FİNANSMAN GİDERLERİ VE MÜCADELE SÜRECİ

?Göreve gelinen ilk iki ayda kişisel imkanlar da seferber edilerek 107 milyon TL tutarında çek ödemesi yapıldığı ve banka kredi borcunun 176 milyon TL seviyesine düşürüldüğü bildirildi. Ancak son beş yıllık finansman giderlerinin, 220 milyon TL'ye, yalnızca 2025 yılı finansman giderinin ise 97 milyon TL'ye ulaşmasının mali yapı üzerindeki baskıyı artırdığı vurgulandı.

Banka borçlarının yapılandırılması amacıyla mevcut borcun iki katına ulaşan gayrimenkul teminatları sunulmasına rağmen görüşmelerden beklenen sonucun alınamadığı açıklandı.

?ÜRETİCİ ALACAKLARININ TAMAMININ ÖDENMESİ HEDEFLENİYOR

?Yaklaşık 15 aydır sürdürülen tüm girişimlerin ardından, alacaklıların ve üreticilerin haklarını korumak adına konkordato sürecinin zorunlu hale geldiği ifade edildi.

Hazırlanan ön konkordato projesi kapsamında, yeni süt teslimlerine ilişkin ödemelerin düzenli bir işleyişe kavuşturulması ve geçmiş dönem üretici alacaklarının tamamının ödenmesi hedefleniyor. ?

Açıklamada, "Amacımız, borçlarımızdan kaçmak değil, bütün yükümlülüklerimizi yerine getirebilecek güçlü bir kooperatifi yeniden ayağa kaldırmaktır. Üreticimizin emeğine, ortaklarımızın güvenine ve bölgemizin geleceğine sahip çıkmaya kararlıyız" denildi.?

Kaynak: ANKA
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