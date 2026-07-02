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Antalya'da taksimetre açmayarak turisti dolandırmaya çalıştığı iddia edilen sürücüye men cezası

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Antalya'da taksimetreyi açmayarak turistten fazla para talep eden taksi şoförünün, kentteki tüm duraklarda çalışması yasaklandı. Oda ve kooperatif yetkilileri, sosyal medyada yayılan videolar üzerine harekete geçti.

Antalya'da, taksimetreyi açmayarak turistten para talep ettiği iddia edilen taksi şoförünün, kentteki tüm duraklarda çalışmasının yasaklandığı bildirildi.

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, AA muhabirine, sosyal medyada bir taksicinin turisti dolandırmaya çalıştığı yönündeki videoları izleyerek çalışma başlattıklarını söyledi.

Havalimanı Taksi Kooperatif Başkanı Tuncay Alaylı ile irtibata geçerek taksicinin durakta çalışmasını men ettiklerini belirten Alkan, "Oda olarak söz konusu şoförün bir daha taksiye çıkmaması için tüm durakları bilgilendirdik. Bundan sonra takside çalışamayacağını duyurduk. Turist şikayetçi oldu mu, bilmiyorum. Videolar sosyal medyada paylaşıldı." dedi.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız
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