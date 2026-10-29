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Gemlikli balıkçılar Cumhuriyet Bayramı'nı bayraklı teknelerle kutladı

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Gemlikli balıkçılar Cumhuriyet Bayramı'nı bayraklı teknelerle kutladı Haber Videosunu İzle
Gemlikli balıkçılar Cumhuriyet Bayramı'nı bayraklı teknelerle kutladı
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde balıkçılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tekne ve kayıklarını Türk bayraklarıyla donatarak kutladı. Kooperatif Başkanı Hüseyin Dalarel, kortejin kıyıdaki vatandaşlarca ilgiyle izlendiğini ve Cumhuriyet coşkusunun körfeze taşındığını belirtti.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde balıkçılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tekne ve kayıklarını Türk bayraklarıyla donatarak kutladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü 81 ilde meydanlarda kutlanırken, Gemlikli balıkçılar bu heyecanı denize taşıdı. Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Dalarel, kooperatife bağlı balıkçıların teknelerini ve kayıklarını Türk bayraklarıyla süslediğini belirterek, günün anlam ve önemine yakışır bir kutlama turu gerçekleştirdiklerini ifade etti. Balıkçı tekne ve kayıklarının oluşturduğu kortejin kıyıdaki vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle izlendiğini aktaran Dalarel, denizciler olarak Cumhuriyet coşkusunu körfeze taşımaktan gurur ve mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Gemlik Körfezi'nde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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