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KARADENİZBİRLİK yağlık ayçiçeği ön alım fiyatını ton başına 34 bin lira belirledi

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KARADENİZBİRLİK yağlık ayçiçeği ön alım fiyatını ton başına 34 bin lira belirledi
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KARADENİZBİRLİK, 2026 sezonu yağlık ayçiçeği ön alım fiyatını ton başına 34 bin lira olarak belirledi. Geçen yıl 29 bin lira olan fiyata göre yüzde 17,2 artış yapılırken alımlar 12 kooperatif ve alım merkezinde gerçekleştirilecek.

Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK), 2026 sezonu yağlık ayçiçeği ön alım fiyatını ton başına 34 bin lira olarak belirledi. Birliğin açıkladığı fiyat, geçen yıl ton başına 29 bin lira olan ön alım fiyatına göre yüzde 17,2 artış gösterdi.

KARADENİZBİRLİK tarafından açıklanan yeni fiyat, 2026 sezonunda üreticinin elde edeceği gelirin belirlenmesi açısından önem taşıyor. Birlik, ayçiçeği üretiminde bu sezon iklim şartlarının olumlu seyretmesiyle birlikte verimin geçen yıla göre iki kattan fazla arttığını bildirdi.

"Dönüm başına ayçiçeği verimi geçen yılın iki katından fazla gerçekleşti"

KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, yeni sezonda dönüm başına ayçiçeği veriminin geçen yılın iki katından fazla gerçekleştiğini belirterek, "Birlik yönetim kurulu olarak ön alım fiyatımızı ton başına 34 bin lira şeklinde belirledik. Üretici ortaklarının sigortası olan KARADENİZBİRLİK, imkanları ölçüsünde belirlediğimiz fiyat üzerinden ürün bedellerini ödeyecektir" dedi.

Erarslan, üreticiden alınan ham maddeyle yüzde 100 saf ve helal sertifikalı KARADENİZBİRLİK marka ayçiçeği yağı üretildiğini, piyasayı regüle ederek aşırı fiyat artışlarının önlenmesine katkı sağlamayı sürdürdüklerini ve birim alandaki verim ile yağlık ayçiçeği tohumlarının yağ oranlarının artırılmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Yeni sezon ürün alımlarının Samsun, Çorum, Amasya, Tokat, Kırıkkale ve Kırşehir'in yanı sıra Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan 12 kooperatif ve alım merkezinde gerçekleştirileceğini kaydeden Erarslan, alımların yeni sezon ürünü üzerinden yapılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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