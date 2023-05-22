Kızılay Haberleri - Kızılay Haber - Haberler

Kızılay Haberleri
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı: Asıl rakibimiz Kılıçdaroğlu değil, rehavettir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstiyorlar ki bunlar kimi aday gösterirlerse millet gidip tıpış tıpış oy versin"
Ali Babacan, gençlerle buluştu: '8 milyon oy kullanmayan var, ikinci turda kullanın'
Tip Ankara İl Örgütü: "En Ufak Bir Güvenlik Problemi Yokken Polis, Dehşet Oluşturmayı Göze Alarak Recep Tayyip Erdoğan'ın Kampanyasına Hizmet Etti"
Depremzede sporcu, Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda madalya peşinde koşacak
Veli Ağbaba: "İkinci Tura Çok Daha İyi Hazırlanacağız. İttifakımızın Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı Yapmak İçin Her Türlü Çalışmayı...
Veli Ağbaba: "İkinci Tura Çok Daha İyi Hazırlanacağız. İttifakımızın Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı Yapmak İçin Her Türlü Çalışmayı...