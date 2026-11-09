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Türk Kızılay Sorgun Şubesi 15 okulda yaklaşık 1500 öğrenciye gönüllülüğü anlattı

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Türk Kızılay Sorgun Şubesi 15 okulda yaklaşık 1500 öğrenciye gönüllülüğü anlattı
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Türk Kızılay Sorgun Şubesi, ilçedeki 15 ilkokul, ortaokul ve lisede yaklaşık 1500 öğrenciye yardımseverlik, dayanışma ve gönüllülük konularında bilgi verdi. Etkinliklerde öğrencilere Kızılay'ın faaliyetleri anlatıldı, rozet ve Kızılay kulüplerine hediye dağıtıldı.

Türk Kızılay Sorgun Şubesi tarafından düzenlenen etkinliklerde yaklaşık 1500 öğrenciye yardımseverlik, dayanışma ve gönüllülük konularında bilgi verildi.

İlçedeki 15 ilkokul, ortaokul ve lisede öğrencilerle bir araya gelen Türk Kızılay görevlileri, kurumun faaliyetleri hakkında sunum yaptı.

Etkinliklerde öğrencilere Türk Kızılayın tarihçesi, insani yardım faaliyetleri, afetlerde üstlendiği görevler ve gönüllülüğün toplumsal dayanışmadaki önemi anlatıldı.

Öğrencilere Kızılay rozetleri dağıtılırken, okullardaki Kızılay kulüplerine çeşitli hediyeler verildi.

Türk Kızılay Sorgun Şube Başkanı Mevlüt Değerli, açıklamasında, yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA
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